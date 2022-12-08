Російський слід у спробі держперевороту в Німеччині: що відомо про задум екстремістів

Російський слід у німецьких рейхсбюргерів шукати довго не треба – вони самі активно демонструють російський триколор, або прапор кольорів георгіївскьої стрічки.

Улаштувати путч, повалити уряд і разом із Росією встановити новий світовий порядок - такі плани мало екстремістське угруповання в Німеччині. Унаслідок масштабного рейду затримали 25 членів ультраправого руху. Прокуратура звинувачує їх у тероризмі і спробі збройного захоплення парламенту, йдеться в ТСН.

Очолити країну після путчу мав німець, який контактував із російськими дипломатами. Серед затриманих - також громадянка росії і колишня депутатка німецького парламенту.

Російський слід у німецьких рейхсбюргерів шукати довго не треба – вони самі активно демонструють російський триколор, або прапор кольорів георгіївскьої стрічки. Як на кадрах, відзнятих влітку 2020 року, коли антиковідний протест ледь не переріс на штурм німецького Бундестагу. Пів тисячі демонстрантів прорвалися тоді на сходи парламенту, розмахували прапорами, які визнано екстремістськими, і обзивали німецьких поліцейських зрадниками батьківщини.

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Напередодні німецькі правоохоронці провели наймасштабнішу акцію проти так званих рейхсбюргерів. У рейді задіяли три тисячі поліцейських. Поліція затримала 25 членів руху по всій Німеччині, а ще в Австрії та Італії. Серед затриманих аристократ, якого поліція називає Гюнтер. Саме він, за підозрами прокуратури, мав очолити Німеччину після путчу. Гюнтеру 71 рік і він належить до роду, який колись правив землями у східній Німеччині. Тепер його родина публічно відхрещується від родича. За даними німецької прокуратури, Гюнтер уже контактував із представниками Росії, а також затримана громадянка Росії допомагала йому встановлювати контакт із росіянами.

"За наявною інформацією, це була група людей, яка мала стати свого роду урядовою організацією. Вона була розділена на різні відділи, як кабінет міністрів країни. Кілька осіб вже призначені на посади в різних міністерствах, серед них на посаді міністра юстиції бачили колишню депутатку німецького Бундестагу",- зазначає прокурор Петер Франк.

Йдеться про Біргіт Мальзак-Вінкеман, яка була депутаткою німецького парламенту до 2017 року від фракції «Альтернатива для Німеччини». Ця ультраправа німецька партія дружня до Росії. Пані Вальзак-Вінкеманн чудово знає план будівлі Бундестагу і активно займається спортивною стрільбою та має кілька найменувань стрілецької зброї. Затримали правоохоронці і чинного солдата Бундесверу, а також кількох резервістів. Підозрюють, що вони вербували людей у лави так званої армії рейхсбюргерів “Як ми вважаємо, окрім цієї ради існує і військова структура, яка має на меті створення нової німецької армії, що складається з підрозділів внутрішньої безпеки, хоча вони ще не створені. За нашою інформацією, окремі члени цієї військової структури в минулому служили в Бундесвері”, - додає прокурор.

Рух так званих «рейхсбюргерів» з’явився у Німеччині ще у 80-хх роках і довго цих людей сприймали як міських божевільних. Вони вважають Німеччину досі окупованою західними союзниками, не визнають чинний державний лад і відмовляються сплачувати податки. Натомість вірять у німецький рейх у кордонах 1937 року і самі друкують собі альтернативні паспорти та водійські права. За оцінками розвідки, нині рух «рейхсбюргерів» налічує понад 20 тисяч осіб, деякі з них є ультраправими екстремістами, інші готові вдатися до насильства для повалення влади.

"Очевидно, що це одна з найбільших терористичних організацій, яка існувала в правому секторі за останні роки. У будь-якому випадку, наскільки я можу судити, це найгірше, що ми бачили до цього часу в середовищі рейхсбюргерів і Q-Anon. Те, що для одних людей є абсолютно абсурдними фантазіями, для таких людей може призвести до вкрай небезпечних дій”, - пояснює міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн.

Затриманих у ході рейду, в тому числі принца Гюнтера і громадянку Росії збираються допитати найближчими днями.

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