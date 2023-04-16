Російський слід у Судані: 4-річні військові заколоти переросли у справжню війну

Російський слід і український літак - у вирі подій в охопленому державним заколотом Судані. За останню добу там загинули принаймні 56 людей, поранених по всій країні, за деякими даними, вже пів тисячі. У міжнародному аеропорту столиці Хартумі, який узяло під контроль бунтівне угруповання силовиків, під вогонь потрапили два Боїнги нашої компанії "Скай-Ап", йдеться в ТСН.

З останнього прямого ефіру суданського телебачення постріли в середмісті столиці Хартума чує весь світ. З регулярною армією в столиці й регіонах одночасно воюють "Сили оперативної підтримки" на чолі з найбагатшою людиною Судану, віце-президентом Мохамедом Гамданом ДаГало.

Вся країна роками кличе його прізвиськом “Хемедті”, пестливою формою імені Мохамед, що підкреслює молоду зовнішність ДаГало. В юності він наглядав за верблюдами, але попри брак освіти, став одним з найближчих людей одного з путінських друзів - суданського диктатора Омара аль-Башира. За його схвалення ДаГало очолив невелике угруповання “Сили оперативної підтримки”, які нині розрослися до ста тисяч людей.

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Потоваришував з російською приватною компанією “Вагнер” і разом з її найманцями захопив найбільші золотодобувні шахти країни. Коли диктатора Башира скинули в 19 році, ДаГало не просто вцілів, а, домовляючись із різними військовими угрупованнями всередині Судану, продовжив багатіти вже в складі перехідного уряду.

У 22-му він побував у Москві і підтримав російське вторгнення до України. За лічені дні з Судана вилетів черговий російський вантажний літак. За декларацією він віз із країни печиво - товар, який Судан ніколи до цього не експортував. Коли літак оглянули, знайшли на облавку золото - приблизно тонну. Журналісти CNN твердять, таких рейсів з початку широкомасштабної війни було не менше 16. Суданське золото - одне з джерел фінансування російської агресії в Україні. Кремль віддячував суданським друзям тренуваннями та військовою розвідкою. Не дивно, що передавати свої треновані війська під чуже командування, друг Кремля ДаГАло не побажав.

Четвертий рік військові в Судані не можуть домовитися, кому і як далі керувати країною. Переговори зайшли в глухий кут і говорити почала зброя. Зараз силовики з обох сторін намагаються захопити найважливіші тактичні місця країни.

Під час стрілянини в міжнародному аеропорту загорівся український літак компанії “Скай Ап” - два наші борти там від початку цього року виконував за контрактом рейси з Судану до Єгипту та Саудівської Аравії. Міністерство закордонних справ і авіакомпанія повідомляють: екіпаж та співробітники - усього їх в країні 36 - перебувають в безпеці, в надійному місці.

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Угруповання ДаГало заявляє, захопило в полон єгипетських військових. Невідомо, що вони робили в країні, але Єгипет одна з держав, що консультувала перехідний уряд Судану й нерідко проводила спільні навчання. Зараз і з Каїру, і з Заходу лунають заклики припинити вогонь і повернутися до переговорів. Добре відомий на заході колишній прем’єр Судану звернувся до міжнародної спільноти, щоб та зупинила насилля, до того ж закликав і суданських військових. “Я закликаю генерала Абделя Фаттаха аль Бурхана і лідерів суданської армії та Мохамеда Гамдана ДаГАло: вогонь треба негайно припинити. Ніхто не переможе, видершись на купу тіл мертвих суданців”, - каже колишній прем’єр-міністр Судану.

Але і суданська армія, і “сили оперативної підтримки” ДаГало стоять на своєму - переговорів не буде. Такого, твердять жителі столиці, тут ще не бачили, хоча до військових заколотів уже звикли. На землі у ДаГало перевага, але державна армія задіяла винищувачі і закликала мирних суданців до кінця бойових дій не виходити на вулицю.

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