Російський солдат застрелив доньку на очах у батьків: як окупанти катували мешканців Мотижина

Важливий доказ для суду. Служба безпеки України ідентифікувала російських окупантів, яких підозрюють у катуванні і вбивстві селищної голови, її родини і ще декількох цивільних у Київській області.

Окупанти потрапили в кадр однієї з місцевих камер спостереження. Зрештою вдалося впізнати вісім російських військових. Олег Крикунов їхній командир взводу. Він міг дати наказ застрелити жінку, яка просто намагалася втекти з вулиці, якою рухалася російська бронетехніка.

Як шукали підозрюваних в ефірі марафону "Єдині новини" розповів кореспондент ТСН Руслан Тарасов.

У понівечене війною село Мотижин журналісти ТСН приїхали до Миколи Литвиненка. Він довго вагався чи давати інтерв'ю. Його доньку Ярославу на очах у батьків застрелив російський солдат.

"Вона як крикнула і така дуга з кров'ю фонтаном", - розповідає зі сльозами матір загиблої. Причина вбивства: солдату не сподобалось вбрання жінки. "Я спитав - навіщо ви це зробили. Один з них - той, що стріляв - сказав - вона була в чорному", - згадує батько Ярослави Микола Литвиненко.

Трагедія сталася 19 березня. Родина Миколи городами втікала подалі від вулиці, якою рухалась російська бойова техніка. Однак, на російському БТРі був снайпер.

Та з вбивства дочки історія лише почалася. Росіяни взяли Миколу у полон, бо він побачив їхні позиції. Чоловік не бачив, але чув усе, що відбувається поряд. "При мені вони катували десь четверо людей. Я все це чув. Вони з них знущалися", - згадує чоловік.

Уже після звільнення селища на початку квітня місцеві дізнаються, що катували росіяни родину селищної голови Мотижина - Ольги Сухенко. Їхні тіла знайдуть на краю ліса у братській могилі. А за кілька метрів закопали й тіло доньки Миколи.

Коли окупанти тікали з Київської області, то покидали свої шеврони, що і допомогло правоохоронцям ідентифікувати росіян, що тримали Миколу Литвиненка у полоні. Росіяни також лишили в окопах і документи - не тільки поодинокі паспорти, але й повні списки військовослужбовців та позиції, на яких ті були закріплені. Прокурори вже вийшли на слід вбивць Ярослави Литвиненко.

Так вдалося встановити, що у Мотижині була 37 гвардійська мотострілецька бригада РФ. Кримінальні справи спочатку потраплять до українських судів. А після усі зібрані докази воєнних злочинів відправлять до міжнародних установ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 93-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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