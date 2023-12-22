Російський танк два роки простояв на городі: на Київщині забрали ворожу бронетехніку (фото, відео)

Танк майже два роки простояв на городі.

На Київщині нарешті забрали танк з городу. Це саме той російський панцирник, який після деокупації області, лишився на людському городі. Майже два роки він пролежав посеред ріллі, бо господарі його обсаджували капустою та буряками, а українські військові не наважувалися йти по покопаному.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Українська родина після повернення додому на городі застала розтрощений російський танк та знищений будинок. У родині троє дітей і вони гуртом визбирали по городу уламки танку, залишки снарядів і численні патрони, виорали ріллю і засадили її. Фото танку посеред капусти і буряків облетіло чи не увесь світ.

Іноземні волонтери запропонували дітям розмальовувати деталі танку. Щоби продавати їх на аукціоні, а кошти віддавати ЗСУ. Так, російське залізяччя надонатило на українське військо двадцять тисяч доларів. Щоби хоч якось допомогти родині відбувати хату, свої роботи на аукціон виставили й українські митці. Тепер родина уже звела стіни будинку.

Хлопчик розмальовував бронетехніку

Танк окупантів, який залишив родину без житла, поступово вростав в українську землю. Щоби його видовбати звідти, військові вовтузилися ледь не до ночі.

З відірваною баштою було найлегше. ЇЇ витягнули з ями і завантажили. А от корпус танку не піддавався. Його спочатку розпиляли на частини і поступово перетягували ближче дороги.

Родина відновлює свій будинок

Родина каже, що зараз живе за рахунок городу, збирає гроші на будівництво і сподівається на допомогу від держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 20:00 за 22 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, загарбник поскаржився на недбалість командування. Мовляв, через неї український дрон уразив російський танк.

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