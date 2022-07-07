Російський танк з екіпажем підняли з дна річки в Чернігівській області

Російський танк Т-72 з екіпажем підняли з дна річки в Чернігівській області. За словами очевидців, танк потонув ще в перші дні широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Всередині виявили тіла трьох російських солдатів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Танк упав у річку догори гусеницями, тож ворожий екіпаж був просто приречений на загибель. Гармата у затонулого танка пошкоджена. Ймовірно, вже під водою відбувся постріл.

Це вже другий російський танк-потопельник, який підняли з дна чернігівських річок.

Російський танк з мертвим екіпажем підняли з дна річки на Чернігівщині

Нагадаємо, напередодні в Чернігові рятувальники діставали з річки боєприпаси, і саме в цей момент поряд купалися люди, які проігнорували попередження надзвичайників.

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