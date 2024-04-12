Російський вплив на Євросоюз: прем'єр-міністр Бельгії зробив різку заяву

Бельгія розслідує втручання Росії у вибори Євросоюзу. І закликає співдружність негайно вжити заходів, аби можна було вести переслідування кремлівських агентів по всій території ЄС.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

У ЄС діє проросійська шпигунська мережа

За два місяці до виборів у Європарламент, які проходитимуть в усіх державах ЄС, Бельгія б'є на сполох. Її прем'єр вимагає негайних дій.

"Бельгійська розвідка підтвердила існування проросійської шпигунської мережі в кількох європейських державах і тут, у Бельгії. Цілі Москви абсолютно зрозумілі. Домогтися, аби більше проросійських кадидатів потрапили до Європарламенту і посилити в ньому певні проросійські тези. Адже послаблення європейської підтримки України веде до перемог Росії на полі бою", - наголосив Александер де Кроо.

Александер де Кроо.

Просування російських наративів за гроші Медведчука

Раніше чеська розвідка оприлюднила матеріали слідства, до яких потрапив портал Voice of Europe. Він просував інформацію на кількох мовах, аби впливати на думку європейців. Розповідав про параною Макрона, фашистів у Латвії, прозорливого угорця Орбана і словака Фіцо, нещасливих німців, і іспанський уряд, що вбиває власний народ.

Аудиторію він мав невелику, офіс у Празі, власника з Польщі на від Віктора Медведчука. Цього зрадника після доповіді чеської служби безпеки на 300 сторінках - закрите засідання уряду вносить в санкційний список.

Спільну операцію чеська спецслужба тоді провела з контррозвідниками Бельгії, Нідерландів, Угорщини, Німеччини та Польщі - і як наслідок, зокрема, вилучила десятки тисяч євро і доларів готівкою в двох польських містах.

Єврочиновники отримували гроші від Москви

Сьогодні прем'єр Бельгії заявив про те, що прокуратура його країни відкрила кримінальну справу, правда не уточнив, кого в його країні підозрюють у проросійській корупції. За словами Александера де Кроо, тут справа вже не просто в проросійських наративах. Єврочиновники діставали від кремлівських посередників гонорари.

"Москва контактувала з членами Європарламенту і платила членам Європарламенту, аби просувати російські інтереси", - сказав прем'єр-міністр Бельгії.

Внаслідок цього обговорення Євроюст - агенція ЄС по судовому співробітництву по кримінальним справам - може розширити мандат європейської прокуратури, аби боротися з російським впливом вже на рівні Євросоюзу.

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