“Російський” закон спровокував бійку в грузинському парламенті і вивів на мітинг людей: що з ним не так

Бійка в грузинському парламенті через “російський закон” - так опозиціонери і громадське суспільство називають проєкт закону, який передбачає реєстрацію так званих іноагентів. Поки що його розгляд вдалося зірвати, але ненадовго, йдеться в ТСН.

Протест під парламентом і бійка всередині під гасла "ні російському закону". Йдеться одразу про два проєкти, що їх вніс на розгляд антизахідний рух "Сила народу". Перший називається "Про прозорість іноземного впливу", другий - "Про реєстрацію іноземних агентів". Вони охоплюють і ЗМІ, і неурядові організації, і фізичних та юридичних осіб. “Цей закон - катастрофа для Грузії, адже саме так усе починалося в Росії. Саме туди нас штовхає уряд. Це серйозно занапастить європейське майбутнє Грузії в той час, коли Грузія сподівається отримати статус кандидата на вступ до ЄС”, - каже менеджерка програми медіа-підтримки PEN SOCIETY Хатія Джинджихадзе.

Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить принаймні двом із 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС. Серйозне занепокоєння вже кілька разів висловив Держдеп Сполучених Штатів. “Ми хочемо, аби не було жодних сумнівів щодо висловленого нами занепокоєння, занепокоєння, що висловив Євросоюз та ООН, а також низка світових держав. І - що найважливіше - грузинський уряд має прислухатися до занепокоєння громадянського суспільства всередині власної держави, до власних громадян”, - заявив Нед Прайс.

Декілька сотень грузинських неурядових організацій та засобів масової інформації підписали заяву проти ухвалення в Грузії цих законів. “Цей закон, що спрямований на громадянське суспільство - лише частина більшої картини, більшої анатомії зради, наш режим вважає Захід і вільний світ нашим ворогом і намагається культивувати цю путінську ідею, зраджуючи майбутнє Грузії”, - заявляє член партії “Європейська Грузія” Гіга Бокерія.

В грузинській опозиції вважають, що рух “Сила народу” - це просто вітрина, за якою ховається правляча партія “Грузинська мрія”. “В цій країні є неформальний господар - олігарх Бідзина Іванішвілі. Його партія “Грузинська мрія” підриває наш рух до євроатлантичної інтеграції. Цей російський закон, який вони намагаються провести через парламент, суперечить грузинським національним інтересам”, - запевняють у парламенті.

В Росії тавро "іноагента" вже давно синонім слова шпигун. Аналогічний закон свого часу намагалися ухвалити в Угорщині, але рішення Європейського суду примусило Орбана від цього відмовитися. В жодній державі Євросоюзу немає законів, які б передбачали статус іноагента для неурядових організацій. Однак грузинські провладні депутати наполягають на своєму. “Грузинське суспільство цілком має право знати джерела фінансування різних організацій, звідки гроші надходять, куди їх витрачають. Ми говоримо про прозорість, про звітність. Жодних обмежень цей закон не запроваджує”, - зазначає член партії “Грузинська мрія” Гіві Маканадзе.

Сесію парламентського комітету, призначену на сьогодні, через суспільний тиск відклали до завтра. Закон про іноагентів розглядатимуть від десятої ранку.

Грузія вибухає протестами: бійка у парламенті

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