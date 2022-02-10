Російсько-білоруські навчання на кордоні з Україною: місцеві війни не бояться і обіцяють ворогу "теплу" зустріч

Про те, що під боком сусід брязкає зброєю на півночі Житомирщини знають майже всі.
Неподалік північних кордонів України стартували спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість 2022". Через це до українсько-білоруського кордону прикута іще більша увага. Нині його посилено патрулюють як із землі, так і з неба. Українські військові використовують квадроцикли, гелікоптери та дрони. А під час перетину державної межі пильніше оглядають автівки.
Про настрої місцевих - 10 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, участь у навчаннях беруть десятки тисяч російських вояків. Відомо, що серед іншого озброєння росіяни перекинули в Білорусь дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, а також штурмовики та винищувачі.
Українські поліцейські та прикордонники нині несуть службу в посиленому режимі. Постійно патрулюють державну межу та повітряний простір навколо. Для цього використовують гелікоптери та дрони. А от у цивільних ритм життя ніяк не змінився.
"Ми на них не реагуємо, ми не думаємо, що буде війна", - зізнається місцева мешканка Ніна Абрамова.
Якщо ворог таки наважиться порушити українську межу, окрім прикордонників, його одними з перших зустрічатимуть бійці територіальної оборони.
Та й звичайні місцеві теж, кажуть, якщо недруг таки посуне, збоку точно не стоятимуть і забезпечать "теплу" зустріч.
Нагадаємо:
В адміністрації президента США вважають загрозою ескалації спільні військові навчання Білорусі та Росії поблизу українських кордонів.
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