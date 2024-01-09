Російсько-чеченські війни: у чому схожість з нападом РФ на Україну та як Кадирови зрадили свій народ

21 рік тому російські терористичні війська спробували захопити місто Грозний - столицю незалежної республіки Ічкерія. Грозний вони хотіли взяти "за дві години", які розтяглись на п'ятнадцять років.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

1994 року російські окупанти, як і 2022 року, вважали, що "проти них ніхто не воюватиме". В обох випадках зухвалі виступи були розраховані на російського обивателя і не мали нічого спільного з дійсністю. Війна в Чечні де-юре тривала майже п'ятнадцять років. В Україні – вже майже десять. В обох випадках росіяни не називали війну словом "війна". В Ічкерії – це була "контртерористична операція". В Україні "спеціальна військова операція".

ТСН поспілкувалась із учасниками російсько-чеченської війни. Усі вони наразі допомагають українській армії.

Джамбулат Сулейманов – пройшов шлях від звичайного солдата до командира батальйону. За освітою історик, має вчений ступінь. Вимушено проживає у Франції. Керівник чеченського осередку.

Джамбулат Сулейманов

Анзор Масхадов – син третього президента республіки Ічкерія Аслана Масхадова. Воював у складі збройних сил республіки. Був в епіцентрі подій під час підписання Хасав'юртівського мирного договору. Має посвідку на проживання у Європі. Збирає чеченців по всьому світу.

Анзор Масхадов

Ахмед Закаєв – колишній міністр культури незалежної Ічкерії. Бригадний генерал і головний дипломат країни. З середини двотисячних – політичний емігрант. Нині чинний голова Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія.

Ахмед Закаєв

Як Росія готувалась до війни в Чечні

Росія готувалась до війни заздалегідь. Щойно Ічкерія оголосила незалежність - жодних переговорів, жодних компромісів. Гроші вкладались у воєнізовану опозицію.

Росіяни готували заколот проти першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва упродовж двох років, від 1992. Під лозунгами "нас там нєт" та "це громадянська війна", у листопаді 94-го силами так званої опозиції на танках вони атакують урядовий квартал. Технікою керують офіцери Головного розвідувального управління. Бунт провалився. Їх затримали.

У грудні 94-того, без оголошення війни, росіяни починають обстрілювати чеченські міста. Працюють військова авіація та реактивна артилерія. Артпідготовка тривала місяць.

Штурм Грозного

Указ про початок війни, яку війною не назвали, підписав тодішній президент РФ Борис Єльцин. Операцію із захоплення столиці Чечні міста Грозний росіяни планують на новорічну ніч.

"Це повинна була бути швидка перемога. Київ "за три дні", а Грозний за "дві години". А перед цим домовились з українцями. Підписали меморандум про ядерне роззброєння України", - каже Ахмед Закаєв.

Як Росія напала на Ічкерію

Кордон із незалежною республікою російські федеральні війська перетнули 11 грудня 1994 року. Атакували із трьох боків. Дорогою до столиці нищили і грабували все, що траплялось на маршруті. Територія Ічкерії майже вдвічі менша за Київську область, тож усе прострілювалось із артилерії.

"Бомбили пологові, як і в Україні, лікарні, госпіталі, ринок, вокзал. Все повторюється", - додає Закаєв.

Росіяни вважали, що сімдесят відсотків чеченців на їхньому боці і замість спротиву, будуть зустрічати їх із квітами. Так само вони думали і про українців. Натомість замість квітів їх зустрічали шквальним вогнем. Тож до чеченської столиці вони змогли дійти лише за два тижні. Першого січня о першій годині ночі Єльцин чекав звіт про зачищене місто.

Новорічний штурм Грозного

Увечері 31 грудня росіяни починають штурм столиці. Головна ціль – адміністрація президента Джохара Дудаєва. Роспропаганда називала будівлю "палацом". Зусібіч у місто заходять колони бронетехніки. Загалом 250 одиниць та до 25 тисяч військовиків. Оборонців - менш ніж 14 тисяч.

Джохар Дудаєв.

За перші години більшість російських танків і бронетранспортерів знищені. Окупанти кидають техніку і тікають. Але, незважаючи на військові провали продовжують нарощувати сили. Фактично, щоб захопити місто Грозний, його закидали гарматним м’ясом. До лютого 95-го російське градуювання збільшилось утричі.

Проти невеликої чеченської армії росіяни воювало 150-тисячне військо. Захопити дев’яносто відсотків країни, разом зі столицею, друга армія світу змогла лише за рік.

У квітні 96-го росіяни вбивають першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва. Його посаду обіймає Зелемхан Яндарбієв. Тим часом чеченські військові розробляють план звільнення столиці.

"Я пригадую батько працював над цією картою, над операцією під назвою "Джихад", - каже Анзор Масхадов.

Серпень 96-го. 2 тисячі чеченців заходять у місто і блокують загарбників. Співвідношення сил: росіян у 50 разів більше.

Мирний договір

В останній день літа росіяни були вимушені підписати мирну угоду. Документ отримав назву "Хасав'юртівський мирний договір". За цим договором окупанти мали покинути територію Чечні-Ічкерії і негайно припинити бойові дії. Вирішення статусу республіки відкладалось на 2001 рік.

Анзор Масхадов, син Аслана Масхадова – підписанта від Ічкерії Хасав'юртівських угод, упевнений: тоді росіян цікавив не мир – а пауза у війні. Він згадує, як у кулуарах зустрічі російські військові погрожували, що скоро повернуться.

Штурм Грозного

Провокації ФСБ - привід до нового нападу на Чечню

Так само як і мінські угоди – хасав'юртські жодного дня не виконували. Росіяни продовжували обстрілювати територію Ічкерії та провокувати чеченців. До процес долучилася ФСБ і провокації проти місцевого населення виходять на новий рівень: у Москві, Буйнакську та Волгодонську вибухають житлові будинки. Усю відповідальність покладають на нібито чеченських терористів. Із вересня 99-го Москва починає бомбити житлові квартали Грозного.

У Другу чеченську війну крім звичних м’ясних штурмів і терору мирного населення російське керівництво робить ставку на так звану опозицію та колабарантів. Президента Аслана Масхадова та його оточення остаточно демонізує російська пропаганда, натомість з’являється Ахмат Кадиров.

Штурм Грозного

Кадирови - зрадники чеченського народу

"Вони зробили ставку на маріонеток. Зрадників чеченського народу. Вони вибрали найогиднішу істоту на світі - родину Кадирова. Їх руками вони почали гнобити наш народ", - каже Анзор Масхадов.

Наші співрозмовники вважають, що за 15 років війни Росія так і не змогла перемогти чеченців військовим шляхом. Захопити владу і призначити лояльний кремлю клан Кадирових вдалося лише завдяки зрадникам і підступним вбивствам.

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня 2022року ухвалила заяву про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ та засудила вчинення геноциду чеченського народу. Наразі чеченці чекають чим завершиться російсько-українська війна. Вони підтримують Україну і після перемоги готові повернутись у свою незалежну Ічкерію.

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Нагадаємо, Закаєв назвав головну причину встановлення путінського режиму в Ічкерії і застеріг українців.

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