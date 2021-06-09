Російського поета Бикова отруїли ті самі агенти ФСБ, що і Навального — розслідування

Замах на життя Дмитра Бикова вчинили у квітні 2019 року. На щастя, поетові, який критикує російську владу, вдалося вижити.

Російського письменника і поета Дмитра Бикова, відомого скептичним ставленням до Кремля, два роки тому труїли ті самі люди, які цього року мало не занапастили опозиціонера Олексія Навального, а раніше брали участь у замаху на життя опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Таку інформацію оприлюднили в спільному розслідуванні Bellingcat, Spiegel та The Insider, йдеться 9 червня у сюжеті ТСН.19:30.

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Журналістам вдалося відстежити спільні риси отруєнь. Зокрема, за Биковим теж довго слідкували. У літаку, де йому стало погано, перебували співробітники ФСБ. Симптоми у письменника у 2019 році були ті самі, що і в Олексія Навального.

Як і у випадку з опозиційним політиком, Бикова спершу відмовлялися транспортувати з лікарні, куди доправили. Про те, що його отруїли, критик режиму Путіна заговорив іще два роки тому, одразу, як йому стало краще. Після оприлюдненого розслідування, Биков у коментарі російським журналістам заявив, що його наведені докази переконують.

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Нагадаємо, 16 квітня 2019 року російський письменник і публіцист Дмитро Биков був госпіталізований до лікарні в Уфі. Медики забрали його швидкою просто з літака, яким він прилетів до столиці Башкортостану з лекцією.

Раніше також ЗМІ повідомляли, що у публіциста стався інсульт. Проте медики спростували цю інформацію. Згодом Биков повідомив, що був госпіталізований через отруєння.

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