Російським ударом пошкоджено медичний заклад у Києві: фото наслідків

Наслідки удару по Інституту отоларингології у Києві / © ТСН

Реклама

Внаслідок масованого удару по Києву, якого завдала вночі 14 листопада російська терористична армія, пошкоджено будівлю столичного Інституту отоларингології.

Про це повідомив журналістці ТСН Наталії Нагорній медичний директор цього закладу Владислав Гайдук.

«Внаслідок масової атаки постраждали корпуси нашого інституту. Вибило практично всі вікна, вікна зовні, всередині, двері, в коридорах, в палатах», — розповів він.

Реклама

За словами Владислава Гайдука, персонал і пацієнти не постраждали.

© ТСН

© ТСН

© ТСН

«Всі були переведені в укриття, після чого були переведені в інші наші стаціонарні відділення», — зазначив він.

Медичний директор Інституту отоларингології також повідомив, що функціонування відділень буде тимчасово відбуватися в інших відділеннях цього закладу.

Нагадаємо, Київ та область вночі 14 листопада пережили комбіновану ворожу атаку. У столиці, за попередніми даними, було четверо загиблих та понад 20 постраждалих.