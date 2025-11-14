ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
1 хв

Російським ударом пошкоджено медичний заклад у Києві: фото наслідків

На щастя, персонал та пацієнти медичного закладу не постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки удару по Інституту отоларингології у Києві

Наслідки удару по Інституту отоларингології у Києві / © ТСН

Внаслідок масованого удару по Києву, якого завдала вночі 14 листопада російська терористична армія, пошкоджено будівлю столичного Інституту отоларингології.

Про це повідомив журналістці ТСН Наталії Нагорній медичний директор цього закладу Владислав Гайдук.

«Внаслідок масової атаки постраждали корпуси нашого інституту. Вибило практично всі вікна, вікна зовні, всередині, двері, в коридорах, в палатах», — розповів він.

За словами Владислава Гайдука, персонал і пацієнти не постраждали.

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

«Всі були переведені в укриття, після чого були переведені в інші наші стаціонарні відділення», — зазначив він.

Медичний директор Інституту отоларингології також повідомив, що функціонування відділень буде тимчасово відбуватися в інших відділеннях цього закладу.

Нагадаємо, Київ та область вночі 14 листопада пережили комбіновану ворожу атаку. У столиці, за попередніми даними, було четверо загиблих та понад 20 постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie