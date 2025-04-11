Російський дрон на Житомирщині влучив по житловому будинку: люди розповіли шокувальні подробиці

Наслідки російської атаки / © ТСН

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Одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення внаслідок атаки росіян у Житомирському районі. Там ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

Російський безпілотник на своєму шляху зчесав дерева і впав поруч з багатоповерхівкою. Від вибухової хвилі навколо повилітали вікна та двері, а магазин на першому поверсі спалахнув.

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Юрій ледь стримує сльози. Його квартира на другому поверсі вигоріла фактично у нього на очах. Він сюди забіг забрати кота і документи, коли помешкання було повністю в диму.

Чоловік згадує, що коли оголосили повітряну тривогу, він повертався з роботи. Дружині та доньці сказав сховатися в укритті — це метрів з двісті від будинку.

У квартирі навпроти Юрія — лежача мама та маленький онук пані Лесі. Сама жінка на момент удару була у Києві на роботі.

Місце російського удару / © ТСН

Загалом — шестеро поранених різного ступеня важкості, їх госпіталізовано до різних лікарень. Дівчинці 2011 року народження у Києві зробили операцію на оці. Одна людина загинула. Місцеві мешканці першими кинулися допомагати пораненим та виносити лежачих людей з розбитих квартир.

Наслідки руйнування ліквідували до опівночі, також рятувальники розгорнули пункти обігріву.

Постраждало понад сто квартир. Люди отримують плівку, інші будівельні матеріали та зашивають вікна. Задля отримання компенсацій постраждалим для відновлення житла створена спеціальна комісія. Її представники уже обходять розбиті квартири.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 11 квітня. ДРОН влучив у БАГАТОПОВЕРХІВКУ на Житомирщині! Репортаж з ТОРЕЦЬКА

Дата публікації 18:50, 11.04.25 Кількість переглядів 11 ТСН новини 18:00 11 квітня. Дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині! Репортаж з Торецька