Російський наступ на Сумщині: як зупиняють ворога музейною зброєю – репортаж

Українські прикордонники стримують ворога / © ТСН

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На Сумському напрямку фронту цього тижня стало трохи спокійніше, але це не означає, що росіяни припинили штурмувати українські позиції. Артилеристи та оператори дронів прикордонного загону «Сталевий Кордон» продовжують стримувати російський наступ.

Про це йдеться в репортажі військового кореспондента Андрія Цаплієнка в ТСН.Тиждень.

Прикордонний загін «Сталевий Кордон» має всі елементи повноцінної бригади.

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Підрозділи 15-го загону задіюють практично по всьому фронту. Але північ — і особливо Сумщина, — в пріоритеті.

Бої музейними раритетами

Командир вогневого розрахунку 15-го загону ДПСУ «Сталевий Кордон» з позивним «Борода» каже, що просування ворога вдалося зупинити.

Причому, зупиняє тут ворога музейна зброя — гармата БС-3 1944-го року. Такі зазвичай стоять як пам’ятники, але на фронті вона працює.

«Борода» називає її плюсом далекобійність.

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Такими старими гарматами прикордонники по-снайперськи знищили ворожу самохідну установку і укріплення противника за кілька кілометрів від передової.

Ворог шукає українських гармашів дронами.

Навідник розрахунку з позивним «Кевін» показав збитий дрон «Гербера», дешевий варіант «Шахеда».

Він нетиповий, бо «Гербери» зазвичай білого кольору, а цей — чорний, щоб в сутінках важче було побачити.

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Його збили теж нетиповою зброєю, яку, здається, позичили в тому ж музеї, що і гармату, — ЗПУ-4 1949 року випуску.

Начальник зенітного підрозділу загону ДПСУ «Сталевий Кордон» з позивним «Савел» каже, що з лазерним вказівником ця зброя працює ефективно — збила вже до 15 «Шахедів» і понад 10 «Гербер».

Над прикордонниками літають також російські дрони-розвідники, які в режимі онлайн наводять авіабомби на українські позиції. Один з таких безпілотників, які за допомогою РЕБ вдалося посадити неушкодженим, показав технік загону з позивним «Док».

У лабораторії «Сталевого Кордону» його спробують знову підняти на крило.

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Більше половини втрат противника — не від артилерії, а від ударів дронів. Тож пріоритетна ціль, на яку полюють «Суперками», — оператори українських безпілотних систем.

«Ми стали пріоритетом номер один. Нас шукають. Використовують велику кількість КАБів», — зауважив оператор дронів «Вампір» з позивним «Велес».

А проти КАБів поки що немає чим захиститися. Лише дивом «Велесу» та іншим хлопцям вдалося врятуватися під час одного з таких ударів.

«Ніяк це не можна пояснити, крім того, що поклав Господь руку», — каже він.

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Як облаштовують укріплення

На Сумщині «Сталевий Кордон» перебуває в обороні. Намагається не довести справу до міських боїв. Росіяни перетворюють села на руїни.

За цивільним транспортом, який рухається по сільських дорогах, ганяються російські FPV-дрони на оптиці. Тому в лісах активно будують галереї підземних укріплень.

«Щоб по мінімуму було видно, що ми ходимо по поверхні», — пояснив «Борз», заступник начальника застави із застосування інженерного озброєння 15-го загону ДПСУ.

Перед тим, як в лісі розгорнулось підземне будівництво, тут попрацювала чотирилапа саперка Йола.

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Кінолог з позивним «Тайсон» розповів, що спеціально навчений собака знайшов тут 20 штук 120-мм мін та 44 — 82-мм.

«Сталевий Кордон» робить те, що впродовж півроку Курської операції так і не зробили цивільні будівельники.

«Останні лінії оборони, які вони будують поза містом, перед містом, вони у відкритому полі. Я думаю, жоден свідомий військовослужбовець там займати оборону не буде. Тому що там нема накриття від авіації, артилерії, дронів… Я б своїх людей туди не завів», — пояснив «Борз».

В густих лісах є можливість підтягнути «стабпункт» максимально близько до передової. Тут медики можуть виграти золоту годину і дати пораненим шанс на виживання.

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«Стабік» на три операційних ліжка теж створили самі військові, а не цивільні. Тут під деревами можна було б заздалегідь побудувати цілі укріпрайони, якби роботу в цивільних будівельників приймали ті хто зараз воює в цих лісах.

Ліси тут тягнуться майже до кордону. Тож є можливість добре замаскувати маленькі американські гармати, які залишаються ефективними в Сумській області».

Ще один історичний раритет прикордонників — гармата M101. Такі пам’ятають війну в Кореї і навіть Другу Світову, але виявились актуальними і в епоху всевидючих дронів.

Начальник розрахунку гармати з позивним «Беркут» пояснює, що на відміну від американської, вона менш помітна, бо тихіша.

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Ще один навідник гармати з позивним «Партизан» місцевий, сумський. Раніше був учителем мукзики, а тепер відганяє гаубицею росіян від власної домівки. А десь поруч воюють і його учні. Він каже, що точно знає про трьох.

Хочеться, щоб кулі, осколки і дрони минали вчителя музики та його учнів. Бо тільки завдяки таким щирим та небайдужим є шанс відстояти свій дім.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯН гатять ЗБРОЄЮ З ПАМ'ЯТНИКІВ?! Ексклюзивні кадри БОЇВ НА САМІСІНЬКОМУ КОРДОНІ!

Нагадаємо, російські окупанти повністю знищили село Кіндратівка, розташоване у прикордонні в Сумській області.

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