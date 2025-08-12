Російський прорив під Добропіллям: чому це сталося і як стримати наступ

Військовий експерт Ігор Романенко пояснює причину прориву російських війсь убік Добропілля

Стрімкий прорив російських військ на 11-12 кілометрів у бік Добропілля викликав тривогу в українському суспільстві. Експерти наголошують, що це свідчить про намір Путіна продовжувати загарбницьку війну попри заяви світових лідерів.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, в коментарі для ТСН.ua пояснив, чому це сталося і що потрібно зробити для стабілізації ситуації на фронті.

Чому стався прорив: причини та наслідки

За словами Ігоря Романенка, прорив був проблемою, яка назрівала вже понад пів року. Основна причина — недостатня кількість ресурсів та резервів для оборони в українських військових.

«Рано чи пізно це мало трапитися, оскільки у наших військових відсутні достатні ресурси та резерви для оборони. Проблема не нова, але вона загрожує катастрофічними наслідками, якщо наявні проблеми не вирішувати», — зазначив Романенко.

Він підкреслює, що на міцну оборону не слід очікувати, доки українські частини та бригади не будуть належним чином укомплектовані. Нинішній стан комплектації не дозволяє їм діяти ефективно, що й призвело до виявлення ворожою розвідкою слабких місць і подальшого прориву.

Як стримати наступ росіян?

Експерт переконаний, що вирішити наявні проблеми можна за допомогою трьох ключових кроків.

Повна та справедлива мобілізація. Романенко вважає, що молодь віком від 18 до 25 років має бути залучена до оборони, зокрема через «трудову армію» на підприємствах з виготовлення зброї. Він наголошує на необхідності роботи військової економіки та суворого дотримання законів воєнного часу. Забезпечення армії. Відповідальність за вчасне забезпечення Сил оборони людськими ресурсами, боєприпасами, озброєнням та технікою лежить на державі. Припинення корупції. Всі порушення, пов’язані з корупцією, мають розглядатися судами, а винні — відправлятися на фронт.

Надії на посилення оборони

Експерт додає, що зараз ситуація дуже важка на ділянці Покровськ-Мирноград. Наші воїни намагаються розгорнути там військовий корпус, який би зупинив російський наступ.

Зараз Корпус «Азов» перекинуто на Покровський напрямок, де він зайняв смугу оборони. Бійці вже вживають заходів для блокування противника, який зазнає втрат у живій силі та техніці.

На цей напрямок виділено додаткові сили для знищення диверсійних груп ворога.

Справжні цілі Путіна

Романенко застерігає від очікувань швидкого завершення війни. Він вважає, що будь-яке «перемир’я», яке пропонує Путін, буде фрагментарним і спрямованим на припинення повітряних ударів по російських об’єктах, таких як НПЗ. Основні ж атаки та плани терору ворог не припинить.

За словами експерта, зараз Путін реалізовує свої справжні плани, що мають на меті захоплення агломерації на Донеччині. Після Покровська та Костянтинівки наступними цілями ворога є Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Романенко відкидає порівняння тактики росіян під Добропіллям з Авдіївкою, наголошуючи, що важливіший сам факт реалізації цієї тактики. Ворог знайшов слабке місце, ввів резерви та пробив оборону. Українським силам важливо не дати росіянам закріпитися та підтягнути важке озброєння і дрони, але це знову впирається в наявність ресурсів.

«Сподіватимемося на краще. Але це ще раз підтверджує тезу, що саме держава має вчасно забезпечувати армію ресурсами», — підсумовує Романенко.