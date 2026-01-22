Російський "Шахед" потрощив цілу вулицю у Запоріжжі: місцеві розповіли про жах під час удару

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

У Запоріжжі окупанти вкотре завдали підступного удару дронами-камікадзе по приватному сектору. Російський безпілотник фактично знищив один будинок і пошкодив ще з десяток навколо. Крім того, під ударом опинився відомий торговельний центр.

На місці чергового теракту РФ працювала кореспондентка ТСН Дарія Назарова.

«Думала, що підскочу разом із хатою»

На ранок у приватному секторі Запоріжжя не вщухає шум техніки — комунальники вивозять купи уламків, що ще вчора були частинами людських домівок. Мешканці вулиці досі не можуть оговтатися від пережитого. Кажуть: вибух був такої сили, що здригнувся весь район.

Ірина Агаженян, місцева мешканка: «Я сиділа, почула сильний не вибух, а такий як удар. Аж підскочила! Я так і подумала, що десь недалеко, а зараз прийшла — жах. Все потрощено».

Внаслідок атаки дістав поранення 47-річний чоловік. Йому вже надали медичну допомогу, наразі він перебуває на амбулаторному лікуванні. Один із постраждалих, пан Роман, розповідає: все сталося в одну мить, коли він спокійно відпочивав у вітальні.

Роман Цимбал, постраждалий: «Дивився телевізор, сидів, читав в інтернеті про машини. Летів, упав. Жінка якраз купалась на другому поверсі. Слава Богу, всі живі, здорові, а інше — наживемо».

Поранена собака та влучання в «Епіцентр»

Крім людей, від терору окупантів страждають і домашні улюбленці. У пана Романа під час вибуху осколками поранило собаку. Тварина в стресі та потребує лікування. «Собачки злякались дуже сильно, всю ніч тремтіли. Нічого, буде жива, я вже лікарю подзвонив, він сказав, які мазі мазати», — каже чоловік, перев’язуючи чотирилапу подругу.

Тієї ж ночі ще один ворожий «Шахед» вгатив по іншому району міста. Ціллю росіян став торговельний центр «Епіцентр». Безпілотник пошкодив приміщення та значну частину товару всередині.

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілів, а правоохоронці фіксують чергові докази воєнних злочинів РФ проти мирного населення.

