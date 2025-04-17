"Російський слід" у нападі на журналіста Макарова: потерпілий розповів подробиці

Журналіст Юрій Макаров у лікарні після поранення / © ТСН

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Відомий журналіст Юрій Макаров, який напередодні, 16 квітня, став жертвою нападу в одному із житлових комплексів Києва та отримав ножове поранення, озвучив дві можливі версії цього інциденту. За його словами, найімовірнішим є «російський слід», тобто спроба спецслужб держави-агресорки демотивувати суспільство нападом на публічну особу.

У розмові із журналісткою ТСН Неллі Ковальською потерпілий, який перебуває в лікарні, розповів подробиці цього інциденту.

Як стався напад

Юрій Макаров наголосив, що напад стався на закритій території житлового комплексу, куди не можна потрапити без електронної перепустки.

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«Сталося щось дуже незрозуміле. І я так відчуваю, що фахівці, професіонали, які займаються подібними справами не перший рік, вони трішечки розгублені. Тому що цей хлопець незрозуміло, звідки він взявся. Я його помітив лише тоді, коли він уже, так би мовити, в мене тикав своїм кинджалом», - зазначив журналіст.

Це сталося близько 22:30-22:40, коли Юрій Макаров вийшов на прогулянку в двір, щоб зібратися з думками під час написання чергового матеріалу.

«Коли я побачив клинок, у мене спрацював рефлекс, якого мене навчали ще під час навчання в університеті, коли я займався у забороненій тоді секції карате. Я інстинктивно відбив цей ніж і засвітив цьому сучому сину в голову. Тобто я не знаю, може, я влучив, може, ні, але у мене кісточки досі болять», - розповів він про сутичку.

Другим ударом нападник все таки зачепив журналіста, влучивши йому у живіт. Хоча, як жартує Макаров, ймовірно, він хотів за класикою московського блатного фолькльору штрикнути йому під ребро, але йому забракло сили чи рішучості.

Журналіст зауважив, що, можливо, нападник хотів його банально пограбувати і, коли це йому не вдалося, втік. Однак схиляється до іншої версії.

Російський слід у нападі на журналіста

«Я вже був у так званому «розстрільному списку» разом з Аркадієм Бабченком і Євгенієм Кісельовим. Там було людей двадцять, і це були не жарти. Віталій Портников… У такому разі це, можливо, один з виразів такої чергової спецоперації зі зниження нашого бойового духу», - припустив він.

На жаль, журналіст не запам’ятав обличчя нападника, бо, як він каже, має погану пам’ять на лиця. Це не дозволяє зараз створити його фотопортрет. Однак, за словами Макарова, як на звичайного «наркошу», який вийшов промишляти гоп-стопом заради чергової дози, у нападника був занадто крутий ніж, який він викинув під час втечі і який потрапив до рук поліції.

«Якщо це справді опосередкований прояв «братньої любові» з-за поребрика, то я просто сповнений почуття власної значущості. І радію, що я, так би говорити, завоював таке визнання», - пожартував Юрій Макаров.

У якому стані журналіст

Щодо теперішнього стану здоров'я пораненого журналіста, то лікарі дають оптимістичний прогноз на його швидке одужання. Поступив він до лікарні з різаними ранами передньої черевної стінки та руки у критичному, важкому стані. Прооперували його в той же вечір, в реанімації він пробув до ранку.

Сам Юрій Макаров сподівається, що вже у понеділок, 21 квітня, його можуть виписати з лікарні додому.

Нагадаємо, сьогодні, 17 квітня, у Мережі було опубліковано фото відомого журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова, який перебуває в лікарні після нападу.