Російський удар спричинив масштабні руйнування на Лук'янівській - ексклюзивні подробиці

Наслідки атаки / © Наталя Нагорна

У ніч проти п’ятницю, 14 листопада, російські війська завдали масованого удару по Києву із застосуванням ударних дронів, крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Наразі відомо про шістьох жертв.

Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна, яка побувала на місцях ударів у Шевченківському районі Києва, розповіла про наслідки руйнувань.

Цивільні об’єкти, які постраждали у Шевченківському районі столиці: це базар, магазини солодощів, магазин мобільного зв’язку, аптеки. Всі ці об’єкти страждають вже не вперше.

Під удар потрапили аптеки, магазини / © Наталя Нагорна

«Дуже гучно було вночі. Через кожні 5 хвилин. Не знали, куди бігти. Не знали, куди діватися. Просто жах. Я слів не маю. Такі емоції дуже важко переносяться», — поділився свідок нічної атаки.

Кіоск мобільного зв’язку пошкоджено також не вперше. Минулого разу тут був скандал: з’ясовували, чи зникли чохли від мобільних телефонів, аксесуари.

Київ під час атаки залишався головною ціллю / © Фото: Наталя Нагорна

Також не вперше постраждала кав’ярня — її вітрини розбивали вже багато разів.

Наслідки удару / © Фото: Наталя Нагорна

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві пролунала близько опівночі. Моніторингові канали почали повідомляти про рух ударних безпілотників, пізніше Росія вдарила балістикою.

Українські військові знешкодили 405 дронів та 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовані влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

За даними Повітряних сил, основний напрямок російського удару — місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував обстріл:

«Ця атака була спланована спеціально, щоб завдати шкоди людям і цивільній інфраструктурі. В Києві пошкоджено десятки багатоповерхівок, уламки „Іскандера“ навіть пошкодили посольство Азербайджану».