"Росію дуже дратує моя позиція": ветеран "Азову" прокоментував спробу замаху на нього з боку спецслужб РФ

За словами Сергія Коротких, його щиро здивувало те, що його ім'я було поруч з іменами міністра оборони та керівника військової розвідки.

Активіст, ветеран "Азову" Сергій Коротких (Боцман), на якого, за даними спецслужб, полювала ворожа диверсійно-розвідувальна група із Росії, розповів ТСН.ua про спробу замаху на себе.

"Це вже не перша спроба, - розповів нам ветеран "Азову" Сергій Коротких. - Я знав заздалегідь про те, що мене хочуть знищити. Я веду свій Telegram-канал, як розумію, Російську Федерацію дуже дратує моя позиція. Це вже не перша спроба, коли вони таким чином шлють мені "привіт". Так розумію, що вони будуть намагатись дістати ще когось. Когось з тих, хто пов'язаний з Росією та заявляє, що Путіна треба в Гаагу, що Росія хвора великодержавним російським шовінізмом".

За словами Сергія, його щиро здивувало те, що його ім'я було поруч з іменами міністра оборони та керівника Головного управління розвідки МОУ.

"Військовим шляхом у Росії нічого не виходить зробити, тому вона намагається залякати мешканців України терором", - каже Коротких.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки запобігла серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, а також відомого українського активіста Сергія Коротких. У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління Генштабу зс РФ (більш відомого як ГРУ).

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