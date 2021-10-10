Рослинне молоко набуває популярності в Україні, але медики радять не зловживати ним і пити коров'яче також

Медики розповіли, які наслідки можуть бути від повної відмови від звичайного молока, особливо у дітей.
Соєве, кокосове, мигдалеве, вівсяне, гречане – такі види «молока» захоплюють дедалі більше полиць у молочних відділах супермаркетів.
Але ж чи корисне воно і що входить до його складу розбиралась кореспондентка ТСН.Тижня Наталя Ярмола.
Даня, його молодший брат Льова і мама Олена йдуть у кав’ярню. Тут замовлять тепленького молочка - мигдалеве, кунжутне, кокосове… інакшого молока малеча не знає. Родина Петруків – вегани. Усе, що дають тварини для них табу.
Смак коров’ячого молока її дітям не знайомий, розказує мені Олена.
«Коли лікар дізналася, що я не вживаю м’яса, це був для неї шок і вона прям змушувала, «ну ви що, це ж для вашої дитини, зробіть...». Слава Богу народилися здорові діти», - каже мама хлопчиків.
Рослинні напої купує вкрай рідко, магазинному не довіряє. Частіше – робить сама вдома.
Та над його виготовленням вже працюють промислові гіганти. Тут стоїть безперервне гудіння конвеєрних стрічок. Пакується молоко, йогурти, вершки, масло, сметана і віднедавна рослинне молоко.
Цей завод на Вінниччині першим в Україні запустив лінійку рослинного молока. Три роки тому головний технолог Любов Поліщук ламала із колегами голову, як його так зробити, щоб українцям було до смаку, і по кишені.
«Рік був, щоб виготовити продукт. Першими були продукти вівсяний і гречаний напій. Зараз підприємство випускає вже більше 10 видів цієї продукції - рисов-мигдальне, рисово-кокосове, рисово-горіхове, новинки такі, як рисово-конопляне, рисово-соняшникове», - розповідає технолог.
Цей продукт буквально увірвався в тренди. Попит на нього росте такими темпами, що цьому заводу весь час доводиться докуповувати обладнання. Щоб уявити масштаби інтересу до рослинного молока всього 1 приклад - 3 роки тому тут виготовляли 10 тонн напою на місяць, а нині 70 тонн на добу.
Виробництво і споживання щороку подвоюється. Ба більше, наше українське рослинне молоко вже стає популярним за кордоном - це і Китай, США і в Молдову.
Немолочна мода заполонила вже весь світ. І є цьому кілька пояснень.
«Урізноманітнити раціон. Є причина фізіологічна, є непереносимість лактози. Країни такі як Італія, Франція, Америка Китай, Бразилія там 80-90% населення якимось чином в свою дієту подібні продукти включають. У нас ця цифра дуже скромна 5-7%, які в свій раціон включають продукти на рослинній основі», - розповідає маркетинг директор міжнародної компанії з виготовлення молочної і рослинної продукції Андрій Полуектов.
Кожен виробник підганяє смак свого немолока під локальні вподобання населення. Приміром, українці люблять вівсяне, кокосове, соєве. От виробники і випускають його найбільше. Але секретів самого виробництва - що, як, звідки і куди кладеться, не розкривають.
Половина упаковок з конвеєрів заводів їде не в магазини, а прямісінько в кав'ярні. Саме з кавою українці найчастіше п'ють рослинне молоко. Кожна 8 чашка кави - на рисовому, кокосовому, мигдалевому, каже мені бариста Маша.
Не лякає навіть ціна. Одне горнятко - 75 гривень...
Поки в Україні тільки 2 виробники. Решта – імпортні: італійські, американські, таїландські, шведські, бельгійські, французькі.
«Україна входить в топ-3 країн Європи щодо темпів зростання попиту на цей вид продукції. Продукція з’явилася на прилавках близько 5 років тому», - розповідає менеджер із управління групи товарів молочна продукція Марина Рєзнікова.
Та виявляється, в Україні немає державного стандарту на рослинне молоко. Тобто вимог до сировини, умов транспортування і зберігання. Ці напої надто раптово увірвалися в повсякденний раціон українців. Виробники чекати не стали, і почали готувати за власними рецептами. Саме тому на Вінницькому заводі не відкривали всіх виробничих таємниць.
«Технічні умови - це інтелектуальна власність виробника. Тому він має право не надавати на зовнішнє ознайомлення. Він сам визначає показники безпечності, приводячи обґрунтовані наукові дослідження», - твердить голова організації «громадський контроль захисту прав споживачів» Владислава Миронова.
«ДСТУ це пережиток часу. Традиційні продукти виробляються за ДСТУ по-старому. Всі сучасні продукти виробляються за ТУ. Імпортні продукти дуже важливо щоб вони відповідали системі ХАСП - це вища міра якості», - додає маркетинг директор міжнародної компанії з виготовлення молочної і рослинної продукції Андрій Полуектов.
Саме тому нереально знайти жодного схожого напю за складом. І ціни теж дуже різні і дуже кусючі. Від 40 гривень до 300 – за літр.
Та таке молоко можна приготувати вдома, це доволі просто. Потрібно 200 грамів заздалегідь вимоченого у теплій воді мигдалю, 3 склянки води і трішки ванілі – для смаку. І все у блендер. Далі процідити крізь марлю, щоб сама макуха лишилась. І у вас домашнє мигдалеве молоко.
Але правильніше назвати – горіховою водичкою, яка обійшлась у 90 гривень. Тобто так само як покупне. Його ціна залежить від сировини. Гречане - наприклад, буде дешевше.
Та склад магазинного буде зовсім іншим. Воно може до року спокійно простояти без холоду морозильника. Зокрема, тому що проходить ультрапастеризацію - знезаражується під високими температурами... А ще тому туди часто кладуть консерванти.
Штучні згущувачі ховаються за назвами геланова суміш (Е418), гуарова камедь (Е412), лецетин (Е322). Вони не заборонені, але користі точно не додадуть, пояснює мені лікар-гастроентеролог.
«Проблема в тому, що туди вводяться консерванти – так дуже часто це гуарова камедь, яка спричиняє так само алергічні реакції і може спричиняти людей, які схильні до закрепів, ті самі закрепи»,- застерігає лікар-гастроентеролог Оксана Рудь.
Мамам на замітку. У рослинному молоці немає таких важливих для животиків чад - лактобактерій.
«Квартирне питання» актуальне в кишечнику і краще, щоб він був заповнений хорошими бактеріами. Тоді не буде місця і можливості розмножуватися патогенним грибкам, кандід…», - додає генетик Дарія Парамонова.
Ну і як же без кальцію і вітаміну D, яким багате коров'яче молоко. Виробники рослинних напоїв запевняють: свій продукт ним теж насичують. Але нічого невідомо про дози і чи так само гарно засвоюється він, як зі звичайного.
«Такий напій рекомендують збовтувати перед вживанням. Аале так само є дослідження, які підтверджують, що засвоєння цього кальцію гірше, від засвоєння кальцію від тваринного молока», - запевняє лікар-гастроентеролог Оксана Рудь.
Звісно, порівнювати рослинне молоко і тваринне – це десь так само, як червоне і кругле. Це зовсім різні напої із цілковито різним складом і користю. Так, можна побалувати себе горнятком кави з незвичним смаком. Можна спробувати кашу на рисово-мигдальному. Та якщо Ви не веган, у Вас немає алергії на молочний білок казеїн, чи нетерпимості до лактози – відмовлятися від звичайного молока назавжди не варто.