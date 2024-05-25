“Рот і дихальні шляхи були обпечені”: військовий розповів, як росіяни використовують заборонену газову зброю

Окупанти скидали газові гранати в окопи.
Російські військові використовували на полі бою заборонені методи ведення бою, такі як скидання газу.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він розповів боєць підрозділу “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України на позивний “Каховка”.
“Було дуже складно вести бій, але хлопці вистояли. Я хоч був при свідомості, але я розумів, що мені насправді було вже все одно. Я просто лежав і чекав. Потім росіяни почали використовувати заборонені методи ведення бою, такі як скидання газу. Десь біля окопу впала газова граната і ми всі почали задихатися. У мене була справна права рука, тож я викопав невеличку ямку в землі і хоча б через неї намагався дихати. Коли прибув до лікарні, у мене всі дихальні шляхи і язик, ротова порожнина, все було обпечене дуже сильно”, — каже військовий.
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