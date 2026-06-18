Рої дронів, страшні удари та загиблий чоловік: Росія масовано атакувала обласний центр України (фото, відео)

Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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Запоріжжя оговтується після чергової масованої нічної атаки, яку здійснили російські окупаційні війська. Цієї ночі на мирне місто летіли цілі рої ударних безпілотників типу «Шахед».

Внаслідок підступних «прильотів» одна людина загинула, ще семеро запоріжців дістали поранення різного ступеня важкості. Ворожі дрони понівечили близько десятка житлових будинків у двох районах міста, випалили верхній поверх багатоповерхівки та суттєво пошкодили унікальний історичний корпус національного університету.

Рятувальникам доводилося ліквідовувати вогонь під загрозою нових ударів, а постраждалим надавали першу допомогу просто в підземних переходах. Усі деталі трагедії зібрала кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

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Росіяни атакували багатоповерхівку

Перші хвилини після нічного удару в Олександрівському районі нагадували справжнє пекло: довкола свистіли сигналізації потрощених машин, а медики та очевидці поспіхом надавали першу допомогу закривавленим людям. Російський «Шахед» на повній швидкості влетів просто в дах житлової багатоповерхівки. Потужний вогонь миттєво охопив усю покрівлю та квартири на верхньому ярусі — площа займання перевищила 800 квадратних метрів.

Гасіння цієї масштабної пожежі тривало до самого ранку через надзвичайну небезпеку: вогнеборцям доводилося кілька разів повністю зупиняти роботу та екстрено перечікувати «прильоти», адже на місто заходила одна хвиля дронів за іншою. Від повторних атак перелякані мешканці ховалися просто в найближчому підземному переході, який став і сховищем, і мобільним шпиталем.

Окрім квартир, які вигоріли вщент, руйнувань зазнали сусідні приватні будинки та офіси. Потерпілий підприємець Артур Нікітенко розповів, що орендує в цьому районі офісне приміщення: «Я десь о 5 ранку сюди приїхав. Приїхали — а в нас розбиті три вікна, вибуховою хвилею повністю повалило двері. Техніка, слава Богу, вціліла. Добре, що територія одразу була під охороною поліції, щоб не було розграбування. Але будинок поруч постраждав значно сильніше».

Подвійна трагедія біженців: знищене житло та пастка для трьох собак

Ще один ворожий безпілотник розірвався посеред щільної забудови приватного сектору. Для родини пані Ольги цей удар став уже другою особистою катастрофою за час війни. 2022 року сім’я була змушена поспіхом тікати з рідного Василівського району від російської окупації. У селі загарбники відібрали в них затишний дім, а тепер у Запоріжжі черговий «Шахед» вщент знищив орендоване житло, де родина намагалася побудувати нове життя.

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Жінка зі сльозами на очах показує руїни: у будинку повністю відсутня стеля, даху немає взагалі, а дитяча кімната перетворилася на купу цегли та вибитих рам. Найбільше жінка злякалася за своїх дітей віком 15 та 17 років, яких довелося рятувати під час другої хвилі нальоту.

«Коли пролунав перший приліт — я дітей миттєво в кімнату загнала, там сховалися. А от на другий приліт вони вже встигли швидко побігти в укриття. Я ж у цей час поки перевдягалася, бо була вже в одній ночній сорочці, поки гарячково збирала документи… коротше, вибігти разом із ними не встигла. І цей другий приліт оце все страшне лихо нам і наробив», — каже Ольга Фролова.

Разом із родиною під завалами дивом вижила велика німецька вівчарка, яку люди з величезними труднощами вивезли з окупації ще два роки тому. Загалом у сім’ї переселенців зараз живе три собаки, і тепер пані Ольга перебуває у повному розпачі, адже знайти нову оселю із такою кількістю тварин у місті майже неможливо: «Якщо знімати ще якусь квартиру чи приватний будинок — далеко не кожен господар захоче пустити до себе родину, де є три великі собаки. Що робити далі — я просто не уявляю».

Удар по 100-річному корпусу університету

Окремою ціллю для російського залізяччя цієї нічної зміни стала українська освіта. Один із «Шахедів» вибухнув безпосередньо біля навчального корпусу Запорізького національного університету. Біля цієї історичної будівлі на місці трагічно загинув цивільний чоловік.

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Уламки та вибухова хвиля понівечили унікальний фасад та внутрішні аудиторії старовинного закладу.

«Ще у жовтні 1912 року тут офіційно була міська вчительська семінарія, тому для нашого міста це надзвичайно цінна, історична споруда. Внаслідок вибуху російського дрона взагалі повністю вибито всі вікна, серйозно пошкоджена внутрішня комп’ютерна та навчальна техніка, а також повністю знищені або понівечені унікальні музейні експонати, які виставлялися на цей бік корпусу», — каже Галина Шило, ректорка Запорізького національного університету.

Від самого ранку біля понівеченої будівлі розгорнувся великий волонтерський штаб — ліквідовувати наслідки «прильоту» та розбирати завали разом із комунальниками добровільно прийшли десятки вихованців закладу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: В МОСКВІ ПРИЛЬОТИ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ з ВИСТУПОМ у БРЮССЕЛІ! ДОЛАР більше НЕ КУПУЮТЬ! ТСН ДЕНЬ 18 червня

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