Ексклюзив ТСН
550
2 хв

Рої "Шахедів" масовано атакували обласний центр України: шокувальні подробиці

Наслідки масованої атаки «Шахедів» на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, банк та приватний сектор. Історії мешканців, які вижили під вогнем.

Ольга Павловська
Наслідки атаки на Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро / © ТСН

Цієї ночі українські охоронці неба збили та знешкодили 122 ударних дрони із 137, які росіяни запустили з різних пускових майданчиків. Проте для Дніпра ця ніч стала справжнім жахом. Десятеро поранених, серед яких 12-річний хлопчик, та понад тисячу вибитих шибок — такі наслідки нічного нальоту безпілотників.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Ворог спрямував «Шахеди» на місто пізно ввечері в понеділок. Силам ППО вдалося знищити 19 дронів безпосередньо над Дніпром, проте влучання та падіння уламків завдали величезних руйнувань.

В одній із багатоповерхівок вибито вікна та вщент розтрощено балкони. За словами фахівців, від значно гірших наслідків людей врятували звичайні дерева — вони стали на шляху у безпілотника, пом’якшивши удар. Крім житлового сектору, понівечено приміщення банку та приватний будинок у передмісті, де спалахнула пожежа.

Війна в Україні: очевидці розповіли про атаку на Дніпро

Мешканці понівечених будинків досі перебувають у шоковому стані. Квартири буквально всіяні склом, а в деяких оселях вибуховою хвилею повиривало навіть батареї опалення.

Постраждала: «Зовсім далеко була кладовка — вирвало й її. А тут все повиривало прямо з ручками, настільки сильна була хвиля. А це бачите? Це шрапнель летіла. Так бабахкало!»

Інша жінка згадує, що встигла лише накритися ковдрою, коли скло почало сипатися просто на ліжко:

«Лежала, спала, чула як наближається „Шахед“. Зрозуміло було, що в дім. Як посипалося скло, я прикрилася покривалом. Все. Летіли іскри. Вирвало батареї на кухні і в квартирі».

Ще одна дніпрянка розповіла, як рятувала домашніх улюбленців:

«Я спала. Коли стався вибух, прокинулася. Схопила собак і пішла до ванної. Ми там сиділи, а потім побігла до сховища. До цього звикнути не можна!»

Гімназія без вікон та призупинення навчання

Наразі люди продовжують розбирати завали у своїх оселях та затягувати вікна плівкою. Суттєво постраждала і місцева гімназія — через відсутність вікон навчання там довелося призупинити. Вчителі разом із батьками намагаються прибрати класи від уламків та сміття.

У лікарнях міста залишається одна поранена жінка, стан інших постраждалих стабільний.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТИСЯЧІ ВИБИТИХ ШИБОК! РОЇ ДРОНІВ АТАКУВАЛИ ДНІПРО І ХАРКІВ

550
