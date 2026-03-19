Рої «Шахедів» масовано атакували один з обласних центрів: дрони врізалися у житлові будинки

Наслідки удару по Одесі / © ТСН

Реклама

Цієї ночі Одеса знову опинилася під масованим ударом російських дронів. Ворог застосував підступну тактику, запускаючи безпілотники на наднизькій висоті над морем. Як наслідок, прямі влучання у житлові будинки, пожежі та троє поранених. В історичному середмісті зруйновано цілий під’їзд, а в спальному районі вогонь охопив квартири на верхніх поверхах висотки.

Подробиці нічного жаху — в репортажі Сергія Осадчука.

Атака на Одесу: що відомо про наслідки

В історичному центрі міста ударний дрон влучив просто в торцеву стіну триповерхового будинку. Вибух був такої сили, що вщент зруйнував ювелірну крамницю на першому поверсі та квартири вище. Мешканці опинилися у пастці серед завалів і вогню.

Реклама

Серед постраждалих — пані Марина, яка переїхала до Одеси з прифронтового району Дніпропетровщини, сподіваючись на безпеку.

Марина, постраждала: «Від вибухової хвилі впали стеля і шматок штукатурки — у мене перелом лопатки. Чоловік цілий, і кіт у нас також успішно заховався. Ще не було загоряння, тому ми змогли забрати документи, кота в переноску, вдягнутися і вийти. Нам надали медичну допомогу та відвезли до лікарні».

Зранку на місці працює важка техніка. Рятувальники обережно розбирають завали, адже старі конструкції будинку можуть обвалитися будь-якої миті.

Атака на житловий будинок в Одесі

Інша зграя дронів атакувала багатоповерхівку неподалік узбережжя. Через те, що дрони летіли низько над водою, вони врізалися у верхні яруси будинку.

Реклама

Олександр Литвак, голова ОСББ: «Попали в 16 поверх, але паливо з безпілотника потекло нижче і загорілася квартира на 14 поверсі. Там ніхто не жив, то поки вскрили — там уже було багато руйнувань».

Мешканцеві квартири, куди безпосередньо врізався дрон, пощастило менше — він дістав поранення, на місці було багато крові. Уламками також посікло автомобілі, припарковані у дворі.

Вибухова хвиля не пожаліла й сусідні будівлі — у двох гуртожитках екологічного університету вибито понад 150 вікон. Студенти врятувалися лише завдяки тому, що вчасно спустилися до укриття. Тепер навчальний заклад переходить на дистанційну форму.

Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС Одещини: «Важка ніч. Вогнеборці працювали за декількома адресами одночасно. На місці працювали психологи, бо люди були у важкому емоційному стані. Відсутність повторних тривог дозволила швидко ліквідувати всі пожежі».

Реклама

Одесити вкотре доводять свою незламність: поки техніка прибирає уламки, люди підтримують одне одного, а постраждалі, як пані Марина, радіють навіть тому, що вцілів домашній улюбленець.

