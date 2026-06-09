Росіяни масовано атакували Харківщину / © tsn.ua

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Російські терористичні війська завдали чергового масованого комбінованого удару по Харківській області, прицільно цілячи виключно по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти атакували обласний центр зграєю безпілотників, а по Чугуєву завдали серії потужних ракетних ударів. Внаслідок ворожого терору загинули троє людей, серед яких 22-річна вагітна жінка. Загалом у регіоні зафіксовано близько двох десятків поранених, серед яких є немовля, якому виповнився лише один рік.

На місцях влучань та масштабних руйнувань працювала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Війна в Україні: що відомо про атаку на Харківщину

Для жителів Харкова ця ніч перетворилася на довге, страшне та виснажливе випробування без сну. Ворог спрямував на обласний центр одразу два десятки ударних безпілотників, які кружляли над містом цілим роєм. Ворожі дрони залітали безпосередньо у спальні райони й цілеспрямовано таранили житлові висотки. Через щільність обстрілу люди ледве встигали ховатися у тамбурах та коридорах за правилом «двох стін».

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У Шевченківському районі Харкова один із дронів-камікадзе поцілив просто в житлову квартиру. Господарі оселі врятувалися дивом, адже за лічені секунди до потужного вибуху встигли вибігти з кімнати.

Вероніка, мешканка пошкодженої квартири: «Ми вирішили піти в тамбур, в нас тут одна стіна, дві, три — тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи — один вибух, другий, третій... І потім моментально прилітає дуже гучно, все в пилу, в мене окуляри запотіли і мало що могла бачити».

Власниця цієї ж квартири пані Ірина додає, що її від безпосереднього ураження тисячами скляних осколків врятувала звичайна побутова деталь: «Ось тут на ліжку я тільки встигла накритись ковдрою, але штора мене врятувала, бо все сипалось на неї».

Ще один ворожий безпілотник у цьому ж районі міста пробив залізобетонний дах багатоповерхівки і застряг між восьмим та дев’ятим поверхами. Смертоносне залізо від удару, на щастя, не здетонувало. Рятувальники терміново евакуювали всіх мешканців під'їзду на безпечну відстань, після чого вибухотехніки розпочали делікатну операцію з розмінування.

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Загалом у Харкові наразі зафіксовано 16 потерпілих громадян, найменшому з яких лише один рік. Потужні вибухи та руйнування зафіксовано на десятках об'єктів у різних частинах міста.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській області: «Влучання було зафіксовано в Шевченківському та Холодногірському районі. Рятувальники залучались до ліквідації по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, будівлю бізнес-центру, будівлю КП, а також в кафе, яке було розташоване біля церкви та приватного сектору».

Ракетний удар по Чугуєву: загибель 22-річної вагітної та День жалоби

Одночасно з атакою на Харків серія надпотужних вибухів прогриміла і в Чугуєві. Туди російська армія спрямувала важкі авіаційні ракети, які прицільно вдарили по житлових будинках та забрали життя мирних людей. У Чугуївській громаді через страшну трагедію сьогодні офіційно оголошено День жалоби.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА: «По місту Чугуєву вночі було завдано п'ять ракетних ударів ракетами типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, троє людей загинули, зокрема 22-річна вагітна жінка, і троє людей дістали поранення».

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Наразі українські медики продовжують самовіддано боротися за життя та здоров'я постраждалих мешканців в обох атакованих містах. Загалом після нічного нальоту до лікарень Харкова у стані середньої тяжкості було госпіталізовано чотирьох жінок. Серед госпіталізованих перебуває ще одна вагітна жінка — їй 28 років, вона дістала численні поранення склом, і зараз перебуває під особливим наглядом лікарів.

Ще десяти містянам, зокрема трьом маленьким дітям, невідкладну медичну та психологічну допомогу надали безпосередньо на місцях «прильотів» через виявлення гострої реакції на важкий стрес. На ліквідації завалів та пожеж продовжують безперервно працювати понад сотню рятувальників та десятки одиниць спецтехніки ДСНС України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОДНУ ВАГІТНУ ВБИЛО, ІНШУ - ПОРАНИЛО! ВОРОГ нещадно БИВ по МІСТАХ!

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