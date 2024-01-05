Розбещений син екссудді “наїхав” на військових, СБУ і Зеленського: подробиці гучного скандалу

Після побаченого ви будете обурені. Розбещений син колишньої вінницької судді назнімав відео в Інстаграм, де вилаяв навіть військових.

Ім’я матері, сина та всі подробиці інциденту розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скандал із сином екссудді

Це обговорює уже вся країна. Як розбещений син колишньої вінницької судді вирішив чи то блогером стати, чи то просто від відсутності мізків назнімав такі відео. Словом, просто подивіться на це.

Що ще наробив Дмитро Чезганов

Знайомтеся, це – Дмитро Чезганов, він – син колишньої вінницької судді Алли Чезганової. І все це цей “перець” виробляє в той час, коли українці здригаються від щоденних вибухів. Він думає, що йому все можна, от і розважається з пістолетом посеред Вінниці, наспівуючи російські пісні.

Чезганова вже затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета, у сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажорові загрожує до 7 років позбавлення волі. Але щоб ви не сумнівалися, це ще далеко не все, що наробив Дмитро Чезганов.

Після затримання спливло не менш “захопливе” відео. На ньому 29-річний знахабнілий мажор, зверніть увагу, призовного віку у всій красі співає лайливу пісеньку під гітарку, в якій посилає військових, Зеленського, СБУ та ТЦК під три чорти.

Синът на бивш съдия от Виница, Дмитро Чезганов, заплаши служители на TCC и SBU, стреляйки с пистолет.

Tози дето пее та се цепи е той, но не разбрах дали е преди да стреля или след.



Думите на песента докосват душата. pic.twitter.com/JChl6xQbpA — ANNA IS BACK17 (@AnnaisBack17Is) January 4, 2024

Є ще кілька цікавих відео

До слова, розбещений синок судді акаунт в Інстаграмі вже видалив, принаймні на час запису матеріалу зайти на сторінку було неможливо. Але забувся він, що ще має ТікТок, де понавикладав відео з російськомовними піснями, розмовні відео у притаманній манері з матюками і … як перехиляє чарочку.

Це ще не все! Поліцейські Чезганова вже добре знають

Та й це не все. Цей “мамкін тіктокер” у полі зору поліції вже не вперше, раніше його притягували до відповідальності за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також за завдавання умисного легкого тілесного ушкодження.

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До слова, мати Чезганова пішла у відставку ще 2017 року. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду Вінниці. Впродовж останніх років роботи суддя Алла Чезганова розглядала чимало резонансних судових справ, що були на слуху у вінницької громадськості.

У складі колегії вона розглядала справу калинівського сепаратиста Вадима Майстренка. “Справедливого і неупередженого правосуддя” вимагали вінницькі пікетувальники від судді Чезганової і під час розгляду справи за позовом лікаря Центру реабілітації інвалідів Віталія Токарчука.

Скандали з дітьми відомих батьків – не вперше

Ну й нагадаємо вам, що він такий не один, адже дітки чиновників "чудять" не вперше. Раніше ми розповідали про те, чим прославився повнолітній син голови Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майора, на хвилиночку, Ігоря Табурця – Дмитро. Він "чілить" за кордоном, хоча хлопець теж призовного віку. І от, власне, своє 27-річчя хлопець відгуляв так, що потім гуділа вся Україна, адже Дмитро вирішив у деталях відтворити процес народження людини, ну а в головній ролі сам він, власне, і був. День народження все-таки, 27 років, гарна дата.

Чим займається Дмитро Табурець у Парижі

Публікацію Дмитро підписав “Born to shine”, що в перекладі означає “народився, щоб сяяти”, ну а сяяти в Україні йому схоже, не подобалося, тож подався син генерал-майора під час повномасштабної війни в Україні за кордон.

Хлопець ну дуже сучасний, має багато сили і натхнення на творіння, ну, звісно, в Парижі знайдеться натхнення. Словом, за такими провокативними відео він помічений не вперше, раніше він ще підкорював матраци у столиці Франції в пікантних позах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал! СИН ЕКССУДДІ “наїхав” на військових, СБУ і Зеленського! Дивитися всім!

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