Розбирали завали зруйнованого під’їзду не блоками, а шматками: подробиці обвалу в Одесі

Двоє чоловіків у лікарні.

Обвал будинку в Одесі - одна людина загинула, ще двоє зазнали травм. Це сталося в триповерхівці, де навесні минулого року вибухнув газ і пошкодив стіни. Будівельники розбирали аварійну конструкцію, важка брила впала просто на них.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Як на третьому поверсі напівзруйнованого торік під’їзду працюють будівельники, жителі Хуторського провулку спостерігали від самого ранку. Сильний гуркіт пролунав раптово, близько одинадцятої.

«Вони підбивали стіну, щоб впала сюди, били під низом два хлопці, а третій стояв збоку і раптом, я відвернула голову, гуркіт», - каже очевидиця Алла.

Пожильці вискочили на вулицю і побачили, що каміння зі стіни обвалилося на землю, із третього поверху лунають крики постраждалих. Під час падіння велетенська брила накрила чоловіка.

Аби підняти брилу і дістати з-під неї людину, рятувальникам довелось застосовувати спецтехніку.

«За допомогою спеціальних нош транспортували одного з постраждалих до карети швидкої медичної допомоги. На жаль, під час слідування до лікарні чоловік помер», - зазначили в ДСНС.

Двоє його колег нині в обласній лікарні. В них пошкоджені кінцівки, але загрози для життя нема.

Перша надзвичайна ситуація тут сталась торік навесні. У одній із квартир рвонув газ - власника оселі з вікна викинула вибухова хвиля, чоловік загинув на місці. Жителів відселили, під’їзд обстежили і вирішили, що його можна відновити. Будівельна бригада чекала до холодів. Спочатку лили дощі, згодом падав рясний сніг. Лише тоді будівельники почали розбирати конструкцію. Стара стіна з черепашника, яка не була прикрита дахом і набрала води, не витримала, кажуть, рятувальники.

«Погоди такі, вони почали раніше, укріпили стіни якраз перед снігом і ось позавчора почали працювати, ми ще здивувалися, що сніг йде, а вони працюють. Хлопці видно по каменю втомилися прибирати стіни і вирішили шматками обвали робити», - кажуть місцеві.

Це порушення техніки безпеки на будівництві, кажуть у поліції. За фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження. Тим часом посадовці будуть удруге обстежувати будинок - відновлювальні роботи тут тимчасово призупинили.

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