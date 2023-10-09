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Розбивав об голову дівчинки яйця в її день народження у Києві: що відомо про кривдника

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Розбивав об голову дівчинки яйця в її день народження у Києві: що відомо про кривдника

Поліцейська машина / Фото: pixabay.com

Правоохоронці розповіли деталі скандальної історії з дітьми у Дарницькому районі Києва.

Історія про булінг щодо дівчинки в Дарницькому районі столиці, отримала неочікуване продовження. В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли деталі.  

"Ювенальні інспектори Дарницького управління поліції спільно з соціальною службою встановили батьків дітей учасників конфлікту та опитали їх. Ювенальні поліцейські провели бесіду з хлопчиною, який ображав дівчинку. Хлопцю 15 років. На його батьків було складено адміністративний протокол за статтею 184 – неналежне виконання батьківських обов’язків", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Нагадаємо, у соціальних мережах з’явилося відео де підлітки ображають дівчинку, розбиваючи їй на голові яйця.

На кадрах видно, як хлопці йдуть вслід за дівчиною, розбивають об її голову яйця, і глузуючи, наспівують пісню "С Днем рождения" російської виконавиці Ірини Алегрової, яка підтримує агресію РФ проти України.

Подія трапилася ще в червні, але це не завадило правоохоронцям відшукати батьків кривдника та покарати штрафом за неналежне виховання та виконання батьківських обов’язків.

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Дата публікації
Перегляди
3038
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