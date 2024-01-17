Розблокування кордону з Польщею: що відомо про домовленості влади і яка ситуація зараз

Румунія і Польща заявляють про успішні переговори з протестувальниками, які заблокували український кордон. Румунський уряд до четверга визначатиме, які саме вимоги задовольнять, а отже про негайне розблокування кордону наразі не йдеться. А от польсько-український рубіж вільний принаймні до 1-го березня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Наталки Волосацької.

Про що домовились польська влада та протестувальники

Польські протестувальники досягли певного порозуміння з урядом і погодилися розблокували кордон сьогодні з 12 години за місцевим часом. Утім чи то через морози, чи втому від блокади - два з трьох пунктів пропуску мітингарі звільнили вже вчора ввечері.

Про досягнення порозуміння з перевізниками повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Він сказав, що в угоді з перевізниками є 7 пунктів, які уряд зобов'язується виконати найближчим часом.

"Перший пункт, який стосується моніторингу дотримання домовленостей між Польщею і Україною містить в собі 5 дуже важливих тем. Зокрема, йдеться, про пілотне повне виключення системи е-черга на пункті пропуску Мальховіце-Нижанковичі. Це також стосується моніторингу декларації української сторони щодо терміну перебування вантажних транспортних засобів, які зареєстровані за межами України. До сьогодні цей час перебування був 20 днів. Ми будемо стежити за обіцянкою України, щоб цей час був збільшений до 60 днів", - каже Даріуш Клімчак, міністр інфраструктури Польщі.

Також польський уряд буде продовжувати діалог з Європейським союзом щодо угоду про транспортний безвіз для України та отримання фінансової підтримки для польських перевізників.

Протест на кордоні

Основна вимога мітингарів, які блокують кордон - це повернення дозволів на вантажні перевезення для України, які ЄС скасував через війну.

Міністр Клімчак також наголосив, що переговори уряду з перевізниками тривали понад місяць. Також з цього приводу були численні розмови з українським віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим.

Що відомо про блокаду кордону

Польсько-український кордон польські перевізники почали блокувати 6 листопада минулого року. Згодом до них долучилися ще й фермери. Час до часу на кілька днів блокаду знімали, але потім знову її відновлювали.

За словами оглядачів блокада кордону загострила і так непрості взаємини між Україною і Польщею. Від перекриття пунктів пропуску страждає і польський український бізнес.

За інформацією федерації роботодавців України на кінець листопада збитки України становили понад 400 мільйонів євро. За даними Європейської бізнес асоціації, за один день простою одна компанія втрачає близько мільйона гривень.

Нагадаємо, у Польщі повідомили, що кордон повністю розблокований. Втім, черги на розблокованих пунктах пропуску досі є. Ситуація перед КПП стабілізується вже найближчим часом.

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