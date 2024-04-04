"Розбомбило вночі": про атаку на Харків розповіли мешканці будинку, по якому "прилетіло" двічі

Зокрема, одна місцева жителька висловила співчуття родинам загиблих на місці рятувальників і зазначила: "Вони загинули біля мого дому і через Росію, тому що Росія – це країна-агресор".

У Харкові триває розбирання завалів на місці подвійного "прильоту" дронів "Шахед" по будинку в ніч проти 4 квітня. Місцеві мешканці розповіли про пережите та поділилися історіями порятунку.

Про це йдеться в ексклюзиві ТСН.ua з місця атаки.

На місце ударів прибув очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів, що з будинку було евакуйовано близько 60 людей.

"Частина з них знайшли собі помешкання самостійно. Наразі на цьому місці проходить ще ліквідація наслідків, усування аварійності. Далі будемо перекривати дах, зашивати вікна та проводити експертизи щодо ушкоджень, проводити планування щодо відновлення", – повідомив голова військової адміністрації.

Він також пообіцяв, що буде надано тимчасове помешкання тим жителям пошкодженого будинку, які його потребують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На місці подвійного влучання у Харкові триває розбір завалів! Місцеві діляться історіями порятунку

Фото з місця атаки по житловому будинку в Харкові 4 квітня, де триває ліквідація наслідків / Фото: ТСН.ua

"Розбомбило вночі. Три людини загинули", – поділився мешканець квартири на другому поверсі.

"О пів на другу перший вибух був. Одяглися з коханою Раєчкою, спустилися сюди і – другий вибух. Ми не ховалися за гаражами. Кому судилося втопитися – той не повіситься. Важко, звісно, неприємно. А головне – несподівано", – розповів ще один місцевий житель.

Мешканець будинку в Харкові, куди поцілив російський дрон / Фото: ТСН.ua

"Мій вітчим почав з іншими сусідами гасити пожежу, тому що в нас дах дерев’яний і він почав загоратися. Це було дуже оперативно. Всі сусіди – молодці. І приблизно о 1:40 нам сказали те, що буде другий "приліт". Ми почали всі швидко ховатися. І, як я знаю, він влучив у цю саму будівлю, але у ДСНС-ників. Троє, як я знаю, загинули. Я співчуваю їхнім родинам. Я дуже вдячна за те, що їхні діти до нас приїхали, нас врятували, загасили пожежу. Це героїчний вчинок. І я би хотіла дізнатися їхні імена, тому що вони загинули біля мого дому і через Росію, тому що Росія – це країна-агресор", – наголосила жителька будинку.

Мешканка будинку в Харкові, куди влучив російський безпілотник / Фото: ТСН.ua

Фото з місця атаки по житловому будинку в Харкові 4 квітня, де триває ліквідація наслідків / Фото: ТСН.ua

Фото з місця атаки по житловому будинку в Харкові 4 квітня, де триває ліквідація наслідків / Фото: ТСН.ua

Фото з місця атаки по житловому будинку в Харкові 4 квітня, де триває ліквідація наслідків / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, війська РФ влаштували в ніч проти 4 квітня масовану атаку на Харків дронами-камікадзе "Шахед". Є влучання по житлових приватних та багатоквартирних будинках і як наслідок руйнування. Загинули четверо людей, ще 12 осіб постраждали.

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