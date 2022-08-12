Розбомбити ЗАЕС неможливо, а вивести з ладу – так - експерт

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський заявив, що розбомбити ЗАЕС неможливо, але можна вивести її з ладу.

Про це він розповів в ефірі спільного проєкту "Сніданку з 1+1" і ТСН "Розмови про важливе".

"Сучасні атомні електростанції розбомбити дуже важко. А от зробити так, щоб технологічно вони перестали працювати - -тут питань немає. Наша галузь атомна вона стагнувала від 1991 року. Свідчення тому дуже прості, починаючи з того, що там немає молодих хлопців: у нас на 300 людей замовлення в Одесі, Києві вступає на бюджет по 20-30 людей щорічно, щоб ставати молодими спеціалістами. Спайка пенсіонерів і грабіжників в "Енергоатому" нарешті зазнала удару", - зазначив експерт.

Він додав, що йдеться про рішення уряд акціонувати "Енергоатом", щоб він не просто був під управлінням держави, а під управлінням на корпоративних умовах. "Це буде другий крок після відділення від систем Білорусі і Росії - відділення від старої системи, яка працювала на "Росатом", починаючи від поставок збірок ядерних і закінчуючи проблемами з підтримуючими дизель-генераторами", - наголосив Закревський.

Нагадаємо, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

Також читайте Експерт з питань енергетики пояснив, чи змусить Україну втрата ЗАЕС купувати електроенергію в ЄС

8 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

11 серпня загарбники вкотре декілька разів обстріляли ЗАЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Читайте також: