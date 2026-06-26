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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Ексклюзив ТСН
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Розбудова інфраструктури та ядерні навчання: Росія хоче втягнути у війну проти України ще одну країну

Білорусь виконала ультиматум Києва та вимкнула російські ретранслятори для наведення «Шахедів».

Коментарі
Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти України

Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти України

Ультиматум Києва цього тижня почув і виконав керманич Білорусі. Він припинив роботу російських ретрансляторів, які допомагали наводити «Шахеди» по наших північно-західних областях. При цьому сам Олександр Лукашенко вкотре заявив, що він не хоче бути втягнутим у війну і начебто про це він говорив з представниками Президента України в Мінську. У Зеленського це не підтвердили і не спростували, але додають: сигнали Мінську передані. Тим паче що наша розвідка фіксує нові загрози. Білорусь поруч із нашим кордоном добудовує інфраструктуру, яку задіяти можна хіба що в наступі. А те, що словам Лукашенка вірити не можна, ми вже знаємо.

Сьогодні у коментарі журналістам міністр закордонних справ заявив, що напередодні МЗС отримало ноту від білоруської сторони через наше посольство в Мінську. У ній пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

Чи є загроза наступу з боку Білорусі

Вислів Лукашенка «А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готували напад» вже давно став крилатою фразою. Так він виправдовував початок так званої «сво». І українці добре памʼятають, як Мінськ у 2022 надав Путіну плацдарм для наступу, дозволив від себе по українцях запускати ракети, а нині сприяє прольоту керованих «Шахедів».

Союз Лукашенка з Путіним на паперах усе міцнішає, водночас він заявляє: не хоче, аби його Білорусь стала частиною війни Росії. Та чи можна вірити у ці слова і наскільки загроза від нього реальна сьогодні?

Країна, армія якої не перевищує 60 тисяч: без новітніх зразків озброєння та бойового досвіду. Це Лукашенко добре усвідомлює, і от вже 5-й рік він розігрує свою карту: з одного боку повністю виконуючи забаганки Кремля, з іншого — уникаючи головної — вступити у війну. Утім зараз Росія активніше штовхатиме Мінськ в цю війну, заявив Володимир Зеленський нам тиждень тому. І білоруси частково вже у ній, адже погодилися розмістити у себе російські ретранслятори для більш влучних ударів «Шахедами». Прибрати їх за тиждень — про цей дедлайн Зеленський оголосив минулої пʼятниці.

Володимир Зеленський, президент України: «Для чого слова? Хай вимкне цю техніку. Якщо він це не зробить, зробимо ми!»

Йшлося про щонайменше чотири ретранслятори у Гомельській та Брестській областях. За їхньою допомогою російські оператори «Шахедів» в режимі реального часу могли донаводити цілі в Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Також атакували стратегічну залізничну артерію «Коростень-Ковель» та об’єкти у тилових областях.

Востаннє «Шахеди» уздовж кордону біля Коростеня наші Повітряні сили фіксували цієї неділі. А далі тиша. 22 червня російські ретранслятори припинили свою роботу, заявляє Зеленський. Щоправда, невідомо, чи демонтували їх.

Чи можемо їм у цьому допомогти — досвід знищення Mesh-мережі вже маємо. Радник міністра оборони Сергій Флеш нагадує про одну з операцій по ліквідації:

Сергій Флеш, радник міністра оборони України: «Одна точка досягала сигналом аж до Києва, і розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки „Шахедів“ на західну Україну. Зокрема на залізницю Київ-Ковель. Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління „Шахедами“ з території РБ».

Врешті, чи запрацюють ретранслятори знову — зрозуміти ми зможемо через можливі нові атаки. Але що поки обережно можна сказати: Лукашенко ультиматум виконав, чим вкотре розширив свій шпагат між Москвою і Києвом.

Кремлівський протекторат Мінська

Вимогам Києва прибрати ретранслятори більше ніж білоруси обурилися росіяни.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ РФ: «Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій».

А далі миттєво організували прямий контакт Путіна і Лукашенка. Лавров також заявив, що вони готові захищати союзника за умовами договору про гарантії безпеки, підписаного торік у березні. Документ цей українці добре памʼятають як той, що легітимізував в Білорусі розгортання російських збройних сил, військових баз… і «Орєшніка», поставити який Путіна публічно просив Лукашенко.

Ефекти від застосування «Орєшніка» ми побачили ще тричі. І врешті комплекс все ж був розміщений в Білорусі. Як зʼясували білоруські опозиціонери, він зараз ймовірно перебуває на покинутій авіабазі в Могильовській області, всього за чотири кілометри від кордону з РФ. А нещодавно РФ залучила війська Лукашенка до так званих ядерних навчань, проведення яких терміново перенесли з осені на травень.

Того ж травня Президент України заявив, що Києву відомо про 5 сценаріїв ймовірного розширення війни через північ, зокрема і про ймовірність залучення Білорусі. З військової ж точки зору, це дозволило б росіянам зазіхнути на правий берег України. А вже цього тижня Зеленський оприлюднив фото, де видно як вздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За даними нашої розвідки: у російських документах ця підготовка прописана як одне із завдань так званої «соц». Та й справді, навіщо будувати такі масштаби, якщо не для наступу?

Білоруська «розтяжка»

Лукашенко розповів, що цього тижня у нього були посланці українського Президента. У Києві це офіційно не підтверджують, але й не спростовують. Зеленський хіба обережно натякає — білорусам сигнали передані, і розбудова інфраструктури для війни має зупинитися, аби був мир. Включення Мінська у війну не підтримують і у Вашингтоні, там нова адміністрація Трампа зняла частину санкцій з Лукашенка і вклалася у найбільший калійний завод на їхній території і взагалі за рік відновила контакти з керманичем.

Тож, з одного боку, у Олександра Лукашенка попередження від Києва і реальні економічні вигоди від Вашингтона, а з іншого — Москва. Союзник, що так довго допомагав тримати владу самопроголошеному президенту. І в той же час, використав його як плацдарм. Станом на зараз у Білорусі російських військ все ще небагато, але й гарантій немає, що восени ситуація не зміниться — Росії теж потрібні нові карти. От тільки відповідь Києва на такі дії відрізнятиметься від зразка 2022-го: почують вже не телефонні розмови, а щось цілком відчутне у фізичному вимірі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Лукашенко між двох вогнів: таємні сигнали з Києва та тиск Путіна з "Орєшніком"

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