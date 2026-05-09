Розбиті двори, спалені авто та руїни замість будинків: росіяни знищують одну із областей України, люди змушені тікати

Евакуація у Запорізькій області / © ТСН

Реклама

Уночі б’ють КАБами, вдень полюють дронами. Так живуть сьогодні прифронтові села Запоріжжя. Будинки розбиті, на дорогах — спалені росіянами автомобілі, а на городах замість урожаю — нерозірвані ворожі міни. Із Комишувахи, Таврійського та Біленького поліцейським вдалося евакуювати сімох літніх людей. Залишатися там далі було вже надто ризиковано.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Таврійське: замість врожаю — «сюрпризи» на городі

На світанку правоохоронці вирушають до селищ, беручи із собою рушниці та детектор дронів — «чуйку». У Таврійському на них чекає пані Валентина.

Реклама

Зв’язок тут працює з перебоями, світла немає вже давно. Жінка веде на город, який днями знову щільно накрив ворожий вогонь. Тепер там — нерозірвані російські боєприпаси.

Біленьке: «Хати цілі — сидимо»

У сусідньому Біленькому дрони — така ж буденність, як і КАБи. Місцеві жителі розповідають про важкі ночі та підступне «волокно» від дронів, що розкидане просто під ногами.

Попри небезпеку, дехто відмовляється їхати до останнього.

«Отож, так і сидимо. Хати цілі — сидимо. Хати не буде — точно виїдемо», — кажуть місцеві.

Реклама

На сусідній вулиці поліцейським все ж вдається забрати 79-річну бабусю, яка вже не може самостійно ходити.

Комишуваха: покинуті тварини та розбиті мости

У Комишувасі чимало людей залишаються, бо шкодують покинутих тварин. Цілі вулиці стоять порожніми, і ті, хто не виїхав, доглядають за котами та собаками сусідів.

«Куча котів, собак. Ось виїхали хлопці, собака їхня теж, просили: „Корміть, не ображайте, ми заберем“», - каже місцева.

Дістатись до іншої частини селища вкрай важко — росіяни авіабомбами зруйнували міст. Правоохоронцям та капеланам доводиться йти за людьми пішки під звуки пролітаючих дронів. Там вони зустрічають пенсіонера, який не стримує сліз, згадуючи про дітей у Росії. Виїжджати він теж не хоче: «Я тут родився, я тут і помру. Буде, як буде».

Реклама

Людей закликають евакуюватися із небезпечних населених пунктів

Цього разу правоохоронцям вдалося врятувати сімох людей із Біленького, Комишувахи та Таврійського. Всіх доправили до транзитного центру Запоріжжя для подальшого розселення. Поліція закликає мешканців не зволікати, адже кожен день перебування у прифронтовій зоні може стати останнім.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОСЛАНЦІ Трампа в Києві?! Зеленський сказав про це! Фіцо мчить до ПУТІНА! | ТСН 18:00 8 ТРАВНЯ

Новини партнерів