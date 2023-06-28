"Розчарування - основна ідея": Жданов розповів, що відбувається в окупаційній армії РФ

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що у російській окупаційній армії після повстання терориста Пригожина зростатимуть розчарування та розкол.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Жданов наголосив, що в російській армії після повстання Пригожина буде розкол на тих, хто підтримав бойовика і тих, хто засудив.

"Зараз розкол буде в російській армії... на тих, хто підтримав, і тих, хто не підтримав. А взагалі і ти, і інші, будуть ще більше розчаровані результатом... Розчарування – оце буде основною ідеєю найближчим часом і люди будуть вимагати припинення своєї участі в бойових діях. Таких ставатиме дедалі більше - п’ятисоті, ті, хто "струсив", і хто відмовився… Я думаю, що найближчими тижнями це може стати проблемою Генерального штабу Російської Федерації", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що після невдалого бунту Пригожина відправили до Білорусі. Це підтвердив і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

Також Жданов розповів, на який напрямок Росія стягує свої війська.

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