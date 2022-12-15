Розчулили мільйони і обурили росіян: освідчення пораненого бійця підірвало Мережу

Він на війні втратив ноги, але не віру в щасливе життя. Відео сватання 24-річного гранатометника із Рівненщини, який ледь вижив під обстрілом, та його нареченої із Волині, набрало у Мережі мільйони переглядів та сотні тисяч уподобань. Однак через скарги росіян його заблокували, йдеться в ТСН.

Історія Світлани з Волині і 24-річного гранатометника з Рівненщини нагадує сценарій фільму… Познайомилися вони у Луцьку незадовго до повномасштабного вторгнення. В ресторані, де різними компаніями святкували Новий рік. “Я до неї підійшов, слово за слово. А за кілька місяців один без одного уже не уявляли і дня”, - розповідає Сергій.

Сергій воював на нулі на Миколаївщині, а Світлана – фельдшерка швидкої - чекала на свого воїна. Якось наприкінці липня він не зателефонував. “Отак як мить, все червоне, нічого не понімаєш, все горить. Відірвало зразу ліву ногу, сильно була травмована права, око”, - розповідає про своє поранення Сергій.

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Двоє товаришів бійця загинули, а він потрапив до госпіталя. Світлані зателефонував щойно прийшов до тями. “Я просто думала і дякувала Богу, що він живий лишився”, - пригадує дівчина.

Світлана підтримувала коханого, поки він мав купу операцій, ампутацію правої ноги, місяць у реанімації. “Немає в мене ніг, але все одно, вона сильно за мене переживає, кохає”, - тішиться боєць.

Спершу хотів запропонувати заміж, як закінчить лікування, а потім зрозумів – нема чого тягти. “Хотілося б на руки взяти, понести, знаєте як воно все, але стану на протези і буду носити на руках”, - запевняє він.

Сергій освідчився, Світлана зраділа, хоч були й ті, хто її відмовляв поєднувати життя з травмованим воїном. “Та ти ще молода, ти не розумієш куди ти лізеш, ти повинна розуміти, що це на все життя”, - переповідає настанови їй.

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Вже за два тижні родина дівчини приймала сватів. Сестра Сергія зняла сватання і виставила у Мережу. “Я просто хотіла показати приклад, що на цьому життя не закінчується, що люди і без ніг можуть жити і планувати своє майбутнє”, - переконує дівчина.

За день відео набрало майже 3 мільйони переглядів, та раптом сторінку заблокували через масові скарги росіян. Та кохання ж не заблокувати, кажуть родичі наречених. Батьки Світлани пишаються майбутнім зятем, а їхні свати – невісткою.

Новий рік пара планує зустріти вже як подружжя, а одразу після перемоги відгуляти весілля. Щасливий наречений хоче побажати усім українцям “Головне - не падати духом. Перемога все одно буде за нами, це неминуче, скоро. Все буде Україна”, - переконує він.

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