Розділені: історії п'ятьох українців з Донбасу, долі яких змінила російсько-українська війна

Весь тиждень ТСН показувала серіал Неллі Ковальської, як п'ять країн світу пережили дещо схоже на те, що відбувається зараз із Україною - коли через війну чи окупацію потрапити з однієї частини держави до іншої або небезпечно, або взагалі неможливо.

Напередодні цей досвід оцінювали українські можновладці. Тепер - історії п'ятьох українців з Донбасу, долі яких змінила російсько-українська війна. Всі вони теж подивились "Розділених". Про це 1 серпня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Український доброволець.

16-річна дівчинка, яка через окупацію не бачить мами.

Чоловік, що служив у так званій "ЛНР".

Колишня міська голова Слов’янська Неля Штепа, яка втекла з інтерв’ю ТСН

Пані, яку сім років тому війна змусила покинути рідний дім.

Це - історії п’ятьох людей, долі яких змінила війна на Донбасі. ТСН зустрілася з ними, щоби дізнатись, як вони жили ці сім років і чого прагнуть.

ТСН.ua

26-річна Олена Прохоренко надіває бронежилет уперше в житті. Ми – на околиці Широкиного. Її рідного села і єдиного населеного пункту в прифронтовій зоні Донбасу, звідки в 2015-му виселили всіх місцевих. І відтоді жоден з них додому не повернувся.

Олена – єдина мешканка Широкиного, якій за сім років дозволили побачити рідний дім. Для цього, на прохання ТСН, командування операції Об’єднаних сил видало окремий дозвіл.

ТСН.ua

16-річна Сніжана Худоконенко від початку війни живе у Мар’їнці у своєї тітки Вікторії. Її рідний дім залишився на окупованій території. Її мама за два кілометри від неї, але вони не бачилися чотири роки. Вона не може приїхати до доньки, бо не має українського паспорта. Він згорів разом з будинком у 2017-му, коли в нього влучив снаряд.

ТСН.ua

25-річний Дмитро Коцюбайло – доброволець із позивним "Да Вінчі" – все своє доросле життя воює на Донбасі. Тут він зустрів друзів, багатьох з них тут і втратив. Він живе на базі "Правого сектору" і ще навіть не замислюється над тим, щоб повернутися до мирного життя. Принаймні, зараз, поки на мапі України є окуповані території.

ТСН.ua

Сергій Пінчук. Йому – 47. Він народився в Магадані. Служив у російському десанті. За незалежної України оселився на Луганщині. В 2015-му пішов служити у так звану "ЛНР". Таких в Україні називають бойовиками. Але він каже, просто охороняв склади з боєприпасами.

ТСН.ua

Неля Штепа - колишня міська голова Слов'янська. Перша і чи не єдина з минулої влади, яка потрапила за ґрати за посягання на територіальну цілісність України. Один з доказів прокурорів у суді відео за квітень 2014-го. Проросійські бойовики захоплюють будівлю міліції. Штепа після перемов з ними заспокоює місцевих.

"Это наши донбасские ребята. Они сказали, будут делать все мирным способом. Давайте не провоцировать их, я вас очень прошу", - сказала тоді Штепа.

Цим п'ятьом людям ТСН показала сюжети, як інші країни пережили cвої війни і як сторони конфліктів співіснують нині. Що вразило наших героїв? І чому Неля Штепа відмовилась дивитись наш матеріал і просто пішла з інтерв'ю? Відповіді в сюжеті Мар’яни Бухан:

"Розділені" | Україна – історії п'ятьох мешканців Донбасу, долі яких змінила війна з Росією

"Розділені" | які з історій війн та окупації країн світу приголомшили героїв з Донбасу найбільше

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