Розділення "онлайн" призведе до розділення "офлайн", і саме цього хоче Росія – Зеленський

Українцям варто бути обережними з риторикою у соцмережах, бо розділення "онлайн" призведе до розділення "офлайн". А саме цього і прагне Росія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я би хотів, щоб ми, все ж таки, не були розділені на людей, українців "онлайн" та "офлайн". "Офлайн" – ті, хто боряться, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть, і все це – не війна "онлайн". Але є "онлайн" історія, є таке "facebook-катування". Україна розділена у Facebook, і Україна об'єднана "офлайн" – ось що відбувається. Я не до Facebook, це загальне ствердження щодо соцмереж. Я вважаю, треба бути обережними з риторикою...", - зауважив президент.

Зеленський наголосив, що розділення "онлайн" призведе до розділення "офлайн". "Завжди так відбувається, саме цього хоче Росія", - резюмував він.

Нагадаємо, вчені дослідили, що соцмережі забирають понад п’ять років нашого життя. Майже 60% людей у ​​світі користуються соціальними мережами, і типовий користувач проводить за цим заняттям більше двох годин на день.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план Б".

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