Роздовбали, зняли дах і зникли: у Києві спалахнув гучний скандал через фірму, яка відновлює пошкоджені будинки

Будинок у Києві після атаки РФ / © ТСН

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Російські атаки зруйнували або пошкодили понад дві з половиною тисячі багатоквартирних будинків у Києві. Частину вже відновили, решта перебуває на етапі відбудови або ще чекає на початок робіт. Проте мешканці деяких пошкоджених будинків скаржаться на ремонтників, які починають відновлення і зникають, залишивши роботи на півдорозі. Через це квартири, які дивом уціліли після обстрілів, тепер нещадно заливають літні дощі, роблячи помешкання непридатними для життя. Будівельники ж бідкаються, що їм заважають повітряні тривоги та тотальний дефіцит працівників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Що кажуть жителі Києва про відновлення житла

Це був приліт ще у 25-му році в березні. Жителька пошкодженого будинку показує наслідки російського дронового удару та специфічної роботи українських ремонтників.

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Ольга Кабачок, жителька пошкодженого будинку: «Коли був приліт і пошкоджений дах, то такого не було. Була просто дірка і згоріла квартира на 9-му поверсі».

Розкрита квартира на 9 поверсі зверху виглядає наче ляльковий будиночок — без стін, перегородок та перекриття. Лише нова бетонна підлога підказує, що тут взагалі перебували ремонтники. Мешканці показують, що саме встигли зробити будівельники: вони демонтували тимчасове перекриття, яке захищало людей від дощів.

Торік, за пару тижнів після прильоту, комунальники зробили тимчасовий дах із профнастилу. Ця конструкція допомогла місцевим пережити холодну весну. Газ та ліфт у під’їзді відключили одразу. А от електропроводку та людей почало заливати вже цього року, коли стартували відновлювальні роботи і тимчасове накриття повністю демонтували.

Пані Олеся живе на 7-му поверсі, якраз під зруйнованою квартирою. Стеля в її помешканні є, але вона не рятує під час злив. Жінка показує пошкодження: «Бачите, воно вологе, там уже грибок».

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Поглинач вологи працює тут цілодобово, електропроводка небезпечно іскрить, а кахельна плитка на кухні через постійну сирість продовжує відпадати. Власниця квартири бідкається, що на кухні збираються страшні калюжі. При цьому вона вже отримала гроші за державною програмою «єВідновлення» і до кінця літа має офіційно відзвітувати про зроблений ремонт у помешканні. Єдина проблема — ремонтники зникли з об’єкта ще місяць тому: «Вони роздовбали, все зняли і зникли…»

Тендер на відновлення цього будинку виграла компанія ІБК «Ренесансбуд». Вартість робіт становить 7 мільйонів гривень, а термін завершення був намічений на травень 2026 року. За даними платформи «Прозорро», ця київська фірма була створена у 2024 році зі статутним капіталом усього в 50 тисяч гривень. Попри це, компанія активно виступає підрядником у закупівлях, зокрема для комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ».

За адресою реєстрації журналістам ТСН вдалося знайти офіс компанії та єдину працівницю, яка зв’язала з керівництвом.

«На сьогоднішній день там виконуються роботи, тому немає сенсу для хвилювання, роботи продовжуються. Зі строками постараємося до кінця наступного місяця зробити всі роботи, якщо не буде ніяких непередбачуваних етапів», — кажуть там.

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Дипломатичне мовчання замовника та кримінальні шлейфи

Замовником цих робіт є КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Зокрема, саме через них проходять ключові тендери з відбудови пошкоджених росіянами київських будинків.

Ігор Бондаренко, кореспондент ТСН: «„Житлоінвестбуд“ — це комунальне підприємство, яке проводить тендери, оголошує переможця і слідкує, щоб будівельники виконували свою роботу. Два тижні тому ми направили їм офіційний запит, щоб дізнатися, куди поділися гроші з об’єкту на проспекті Павла Тичини, 3. На наш інформаційний запит вони відповіли, що не мають людини, яка б відповідала на інформаційні запити».

Ні комунальне підприємство, ні управління будівництва київської мерії не поспішають відповідати на прямі запитання про зниклих будівельників та освоєні кошти на відбудову. До того же чинний керівник «Житлоінвестбуд-УКБ» фігурує у кримінальній справі про збитки у 800 тисяч гривень під час відновлення пошкоджених будинків по вулиці Межовій. Цю справу передали до суду ще у 2024 році та згодом успішно закрили — закінчилися терміни давності.

Новий об’єкт — старі проблеми: ситуація у Святошинському районі

Тим часом на іншому об’єкті журналісти зафіксували, як із вікна зруйнованого під’їзду ремонтники просто викидають будівельне сміття та мотлох. Цей будинок у Святошинському районі російська ракета пошкодила ще торік. Мешканці розповідають: «Вони розібрали верх, зняли плити…»

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Право на відбудову цієї п’ятиповерхівки виграла та ж сама компанія — ІБК «Ренесансбуд». Проте вартість робіт тут значно солідніша — майже 79 мільйонів гривень. Будівельники з’явилися на цьому об’єкті лише місяць тому — саме тоді, коли вони раптово зникли з будинку по вулиці Павла Тичини. Пані Ірина від такого збігу обставин не на жарт напружилась.

Ірина Шень, місцева жителька: «Моя квартира йде під капітальний ремонт, у мене стіна вже рік ось так стоїть „красиво“. Вони повинні зробити, ці хлопці, а коли — не знаю. Якщо вони ще дах розкриють наді мною… Я вилазила, просила, щоб хоч залишили дах, щоб мене не заливало».

Даху над будинком ще немає, а нові зливові системи вже виблискують на сонці. Проте місцевих жителів обох постраждалих будинків більше цікавить єдине питання — чи встигнуть кілька наявних робітників зробити нове накриття до початку осінніх дощів.

Замовник робіт — КП «Житлоінвестбуд-УКБ» — зрештою пояснює, що вкластися в затверджені графіки та терміни заважають нові обстріли та масовий дефіцит кадрів.

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Олександр Акімов, директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ»: «Людей мобілізували. Станом на сьогодні роботи відновлені, генпідрядник залучив інших робітників, роботи відновлені, тому все зараз будують».

Наразі терміни завершення робіт у замовника та підрядників суттєво різняться: звучать дати від кінця липня, кінця вересня і аж до кінця поточного року. Але це неточно.

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