Роздратування зростає: у як США відреагували на зухвалі заяви Кремля і чого боїться Трамп

Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових антиросійських санкцій через неготовність Путіна до серйозних мирних переговорів. Про це повідомляє низка американських ЗМІ із посиланнями на джерела у Білому домі, втім рішення ще не прийнято.

Каталізатором незадоволення американського президента стали останні повітряні атаки на українські міста, які у Вашингтоні назвали найбільшими за час повномасштабної війни. Сам Трамп напередодні оголосив, що Путін грає із вогнем.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

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Реакція США на масовані удари по Україні

Після масованих повітряних ударів по Україні минулими вихідними реакція Сполучених Штатів посилилася. Дональд Трамп у неділю заявив, що Путін збожеволів і без потреби вбиває цивільних людей. А напередодні розвинув думку.

«Владімір Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже б сталося багато дуже поганих речей, я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грається з вогнем!», — заявив Трамп.

Заяви путінських чиновників на слова Трампа

Речниця Державного департаменту Темі Брюс напередодні — уперше з початку роботи цієї адміністрації висловила співчуття рідним жертв російської агресії. Авіанальоти минулими вихідними вона назвала найбільшими з початку війни. Не пройшла повз увагу Держдепу і реакція Кремля на заяви Трампа про божевілля Путіна. Речник диктатора Пєсков списав це на емоції президента США. Темі Брюс порадила росіянам ставитися до слів Трампа серйозно.

«Якби росіян хвилювало, як це відбувається, вони б менше думали про це і більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити різанину та кровопролиття, які відбуваються зараз», — сказала Темі Брюс.



Втім росіяни не вгамовуються коментувати висловлювання Трампа. Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв на свіжу заяву американського лідера про те, що Путін грає із вогнем, відповів: єдиною небезпечною річчю є «третя світова» і висловив сподівання, що Трамп це розуміє. Спецпредставник президента США Кіт Келлог відповів: «Розпалювання страху перед Третьою світовою війною — це прикрий, безвідповідальний коментар Мєдвєдєва, який не личить світовій державі. Ми очікуємо отримати російський меморандум (умови угоди), які ви пообіцяли тиждень тому. Припинення вогню зараз».

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Що дратує і чого боїться Трамп

Те, що Росія досі не передала свій варіант меморандуму щодо припинення війни, який Путін пообіцяв Трампу більше тижня тому, є ще однією причиною невдоволення президента США, пише CNN. Роздратування Трампа зростає. Путін наближається небезпечно близько до моменту, коли золотий міст, який Трамп збудував перед ним, може бути спалено. Так настрій президента США на умовах анонімності переповів виданню Politico один із чиновників Білого дому. Те, що він розглядає можливість накладання додаткових санкцій, Трамп говорив і сам ще минулої неділі. Втім це не драконівські заходи, запропоновані сенаторами, стверджує WSJ: «Обмеження, імовірно, не включатимуть нові банківські санкції, сказала одна особа, але інші варіанти обговорюються, щоб змусити російського лідера до поступок за столом переговорів, включаючи 30-денне припинення вогню, яке Росія тривалий час відкидає».

Рішення про санкції не прийнято, наголошують американські ЗМІ. Трамп побоюється, що це може навпаки відлякати Путіна від переговорів — ділиться подробицями CNN. Водночас зростає кількість сенаторів, зокрема і республіканців, які публічно почали заявляти, що нищівні санкції — єдина мова, яку розуміє Путін.

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