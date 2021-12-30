Роздягнув та терся об неї статевим органом: на Волині біля залізничної станції чоловік із рушницею напав на жінку

Роздягнув та терся об неї статевим органом: на Волині біля залізничної станції чоловік із рушницею напав на жінку

У потерпілої діагностували серйозні травми.

В одному із сіл Луцького району Волинської області чоловік напав на жінку. Він, погрожуючи їй рушницею, наказав роздягнутись, а потім терся об неї своїм статевим органом.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

У чому звинувачували підозрюваного

За даними суду, 21 серпня 2021 року жінка випасала корів на березі річки Гнила Липа. До неї підійшов незнайомець з рушницею та запропонував зайнятись сексом. Коли жінка відмовила незнайомцю, той напав на неї, погрожуючи розстріляти. Підозрюваний намагався зґвалтувати потерпілу.

Чоловік побив, роздягнув жінку та терся об неї своїми статевими органами

У суді потерпіла розповіла, що вона в той день випасала корів. До неї підійшов незнайомець, який спочатку запитав її графік руху поїздів, оскільки поруч розташована залізнична станція, а потім запропонував зайнятись сексом. Коли жінка прогнала його, то чоловік вдарив її рушницею. Після того, як потерпіла впала, він роздягнув її, зняв свої штани та терся об неї статевим органом. Коли жінка відштовхнула нападника, він почав погрожувати, що розстріляє її. Потерпілу врятувала донька, яка вийшла на пасовище за матір'ю. Після цього нападник втік.

Нападник заявив, що хотів зґвалтувати потерпілу

Підозрюваний розповів, що в той день він гостював у сестри та йшов на залізничну станцію. Поблизу він помітив жінку та запропонував їй зайнятись сексом, коли та відмовила, то чоловік напав на неї.

"Він розповів, що вдарив потерпілу прикладом в задню частину голови та наказав лягти на землю. Потерпіла відмовила, а тому він ще раз її вдарив та повторно наказав лягти і спустити штани, пригрозивши фізичною розправою. Після цього потерпіла нібито погодилась та лягла на землю спустивши штани до колінних суглобів. Він також спустив штани, ліг на неї та почав тертися статевим органом об її зовнішні статеві органи", - йдеться у поясненні нападника.

Коли ж підсудний побачив, що до них наближається донька потерпілої, то втік.

У потерпілої діагностували серйозні травми

Після нападу потерпілу госпіталізували. У неї діагностували травми середньої тяжкості.

"Медики діагностували у потерпілої: ЗЧМТ, струс головного мозку, забійну рану волосяної частини голови справа, закритий перелом ІV п`ясної кістки правої руки", - йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.122 та ч.1 ст.153 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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