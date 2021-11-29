Розгерметизація цистерни із аміаком у Вінницькій області: є ризик розповсюдження їдючої хмари

Людей з прилеглих кварталів не евакуйовували, але двори порожні.

На Вінниччині сталася аварія у Немирові на хімічному підприємстві – стався витік аміаку через розгерметизацію залізничної цистерни. Різкий ядучий запах місцеві жителі відчули близько полудня.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Потерпілих немає, але загроза для людей велика. У повітрі стоїть їдкий запах аміаку. Тут досі триває ліквідація наслідків витоку. Рятувальники у спеціальних захисних костюмах перекачують аміак із розгерметизованої цистерни. Аби їдюча отруйна хмара не ширилася містом, навколо цистерни утворили такий собі водяний купол. Із шлангів з усіх сторін воду подають під тиском, лише так, кажуть надзвичайники, можна запобігти розповсюдженню небезпечних випарів у повітрі і нейтралізувати отруту.

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«Це осадження парів аміаку за допомогою струменів води, а також перекачування цього газу в інші ємності. Цей газ двічі легший за повітря, тому найголовніше, щоб він не піднявся в гору», - зазначає речник ДСНС на Вінниччині Олександр Кутовий.

Людей з прилеглих кварталів не евакуйовували, але двори порожні. Поліцейські у гучномовець попереджають про можливе поширення хмари. Люди здебільшого по домівках, кого зустріли, розповідають про аварію чули, бояться, але паніки немає.

«Закриваємо щільно двері, вікна, щоб не надихалися. Самі виходимо до магазину. Ніби не відчуваємо у повітрі, але вона мабуть є, бо це зовсім недалеко», - повідомляє місцева мешканка Олександра Дзюбенко.

Сталося все зранку на підприємстві, яке виготовляє агрохімікати для сільського господарства. За попередніми висновками поліції, цистерну підігнали по залізничних коліях і хтось із працівників відкрив люк. Чи було це навмисне чи з необережності слідчі ще з'ясовують.

А рятувальники, без перебільшення, зараз моляться на погоду. Адже найменше посилення вітру сприятиме розповсюдженню отруйної хмари. Поки роботи з перекачки аміаку до інших цистерн тривають.

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