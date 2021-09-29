"Розглядаємо можливість" – Ляшко про щеплення українців третьою дозою вакцини від COVID-19

Голова МОЗ наголосив, "чим більше вакцинованих людей, тим менше будемо переживати будь-які хвилі".

МОЗ наразі розглядає можливість рекомендації так званого бустерного щеплення від COVID-19 для повністю вакцинованих. Але кінцеве рішення буде дещо пізніше. Наразі в пріоритеті МОЗ є вакцинація літніх людей та, як наслідок, досягнення колективного імунітету.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови з представниками ЗМІ, поінформувала журналістка ТСН.ua.

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"Бустерна доза. Дивіться, ми розглядаємо можливість, але ми ще не ухвалили рішення. І це рішення не ухвалено в глобальному масштабі щодо подальшої тактики ведення вакцинованих осіб. Це рішення буде ухвалено трохи пізніше. Ми говорили раніше, що ми робили перші щеплення, курс завершили, казали - шість місяців. Після шести місяців будемо ухвалювати далі рішення. На глобальному рівні, і в нашій країні ми продовжили зараз на рік, разом із цим подовжили і термін дії сертифікатів", - пояснив голова МОЗ.

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Водночас Віктор Ляшко наголосив на тому, що для подолання пандемії і зняття карантинних обмежень має бути вакциновано щонайменше 70% дорослого населення. За його словами, "чим більше вакцинованих людей, тим менше будемо переживати будь-які хвилі".

"Є вакцини, які сьогодні чекають на свою людину, яка прийде і зробить це. Бо вакцина працює тільки тоді, коли вона потрапляє до організму людини. Ми хочемо подолати епідемію. Подолати ми її можемо, коли наблизимося до так званого колективного імунітету. А він відбувається, коли великий прошарок людей імунізований, коли вони мають сформований імунітет", - висловився Віктор Ляшко.

Зазначимо, бустерне щеплення – це додаткові дози вакцини для більшого захисту від хвороб. Це застосовується під час вакцинації від багатьох вірусних інфекцій, зокрема грип, правець, дифтерію і кашлюк.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

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