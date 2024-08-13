"Розгром" мобілізації, правда про втрати ЗСУ і вміння ворога: командир роти чесно розповів про війну

Командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов з позивним "Кеп" розкритикував роботу ТЦК під час мобілізації в Україні, відверто розповів про втрати ЗСУ, а також повідомив, як ворог вчиться на досвіді українських бійців.

Про це все Баранов висловився у ефірі 1+1.

Мобілізація

Баранов описав реальний стан справ із мобілізацією в Україні та розкритикував роботу ТЦК.

Він повідомив, що часто на фронт потрапляють чоловіки, які ні фізично, ні психологічно не готові до цього.

"51% у нас наповнення штату, а з цих 51% є і хворі, і вікові хлопці. Так, вони мотивовані, але ж ви повинні зрозуміти, що коли тобі 50+, ти не можеш бігати так, як у 30. І нам дали таке поповнення", – розповів бойовий командир.

"Я не розумію, для чого це роблять ТЦК і навчальні центри – дають просто масу людей. Мені як командиру роти прислали 45 людей. З них 10 ми через три дні відразу відправили в пункт тилового забезпечення. Вони ледь ходять.... У нас був тактичний медик. Він накладає турнікет і втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого... Для чого, скажіть будь ласка, проводити таку... важко підібрати слово..." – обурено заявив військовий.

На його думку, працівники ТЦК просто таким чином "галочку собі ставлять". А що робитимуть на фронті такі мобілізовані – військкомів мало хвилює.

"У нас є 100 людей... А далі ротному роби, що хочеш. У мене 96 людей наповнення штату. Мені дають зону відповідальності. Будь ласка, стримуй. Ким? Так, один раз ми вийшли – нас 45-50 людей. А їх змінити треба. Це ще я не кажу про поранення, якісь неповоротні втрати", – зазначив Баранов.

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Втрати ЗСУ

"Кеп" також відверто розповів про втрати ЗСУ на фронті. Він побував на нарадах із командирами бригад і був дуже здивований тим, що відбувалося після них на передовій.

"Я був дуже здивований: наче всі нормальні, адекватні люди, наче все окей, все проговорили, а як починається якесь виконання завдання, то воно знову отак все, як кажуть, через ж*пу", – наголосив Баранов.

Він повідомив, що трапляється, коли бійців із самого "нуля" не міняють по 12-14 діб. Військові від цього перевтомлюються, що призводить до небойових втрат.

"Коли в тебе не вистачає трошки води, ти перевтомлений, у мене є хлопці, які просто на виході додому через яр розривали меніски, тому що організм зношений. Не вистачає вологи, не вистачає еластичності зв’язок і все. Ну от такі втрати – вона не бойова, але все, він (боєць – ред.) випадає", – пояснив командир роти.

Він також розкритикував командирів, які "воюють" перш за все приданими підрозділами. Зауважимо, що це підрозділи, які переходять у тимчасове підпорядкування командирів загальновійськових з'єднань, частин і підрозділів для їхнього підсилення під час виконання бойових завдань.

"Було багато конфліктів. Я не буду зараз називати прізвищ, але дуже багато таких є, що "давайте воювати приданими (підрозділами – ред.)". Це не дуже красиво, але багато хто так і робить, бо вони для них чужі. Але я ніколи не ставився до людей, які приходять у цьому році, що вони чужі. Вони вже наші. Вони вже мої, моя рота", – розповів Баранов.

"Кеп" також описав випадок, коли його підлеглий боєць наклав свій турнікет військовому з іншого підрозділу, якому відірвало ногу. А коли вже цей боєць сам зазнав поранення, "то для нього турнікета не вистачило, він просто стік".

Ворог вчиться на прикладах ЗСУ

Бойовий командир також розповів, що російські війська швидко вчаться на прикладах роботи українських сил та швидко еволюціонують.

"Вони дуже швидко еволюціонують, на жаль. Я думаю, що вони вчаться якраз завдяки нашим оцим технологіям. Бо скиди (вибухівки з дронів – ред.), наскільки я розумію, почались спочатку в нас. І все в них виробляється в рази швидше. Можливо, не якісніше, але кількістю вони вражають", – зауважив Баранов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИПАЛИВ ПРАВДУ В ЕФІРІ БЕЗ ЦЕНЗУРИ! Командир роти СКАЗАВ ВСЕ, ЩО ДУМАЄ ПРО ТЦК

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