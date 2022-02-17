Розгромив все: на Тернопільщині чоловік тричі залазив до чужого будинку, але майже нічого не пам'ятає

Розгромив все: на Тернопільщині чоловік тричі залазив до чужого будинку, але майже нічого не пам'ятає

Про мотиви свого вчинку підозрюваний не розповів.

У Тернопільській області чоловік тричі залазив до чужого будинку: він випивав весь алкоголь та громив помешкання. За це його засудили до 2 років обмеження волі.

Про це йдеться у вироку Підволочиського районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік тричі залазив до чужого будинку: двічі у грудні 2019 року та один раз у січні 2021 року. Він випивав весь алкоголь та громив приміщення. Через це він завдав власниці будинку збитків на 12500 грн.

На суді підозрюваний провину визнав та розповів, що він дійсно тричі залазив до будинку потерпілої. Вперше це сталось 1 грудня 2019 року. Він знайшов у чужому будинку випивку, хильнув та почав громити телевізор, люстру, вікно. Які ще речі розбив підозрюваний, він не пам'ятає, оскільки був нетверезий. Після дебошу чоловік заснув, де його затримала поліція. Це ж повторилось 10 грудня 2019 року та 22 січня 2021 року. Чоловік теж випив весь алкоголь і нищив речі. На суді він зазначив, що не пам'ятає деталей через випивку.

Потерпіла розповіла, що вона мешкає у Тернополі, проте має приватний будинок у Чортківському районі. Саме туди і навідувався підозрюваний. Жінка викликала поліцію через непроханого гостя, проте підозрюваний продовжував залазити до її будинку. Він випивав алкоголь та нищив речі.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 162 КК України та засудив до 2 років обмеження волі.

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