Розгулює вулицями та випрошує смаколики: олень Борис з Рівненщини став зіркою соцмереж

На Рівненщині живе олень, який вільно гуляє вулицями і йде на контакт з людьми.

На Рівненщині олень став зіркою соцмереж та навіть засвітився на телебаченні. Звати сохатого Борис і він спокійнісінько розгулює вулицями громади, трішки смикає квіти і навіть є улюбленим клієнтом місцевих магазинів.

Про пригоди Бориса на селі в ексклюзиві TSN.UA. розповіла Вікторія Панченко.

Олень Борис – зірка соцмереж

Олень вже став зіркою у Мережі та навіть на телебаченні. Борька спокійно розгулює вулицями селища Зарічне на Рівненщині. Користувачі Мережі жартують, мовляв, кругом ліс, а Борису до вподоби у місті посеред людей. Вперше місцеві жителі побачили його шість років тому. І тепер тварина майже щодня йде на променад до села.

Ім'я Борис тварині дали жителі селища Зарічне. Тут його знають усі, тому що ледве не щодня бачать оленя на вулицях, зауважила місцева жителька Валентина Смоляк.

"Наша улюблена тварина, наша зірка, яка ходить по Зарічному, як у себе вдома. Ми кожного дня бачимо його. По нашій території часто туди-сюди ходить. У нього улюблене місце — лежати біля пошти у квітнику", - розповідає жінка.

Місцеві жителі оленя люблять і підгодовують. Обід, як-то кажуть, за розкладом.

Примітно, що шість років тому інженер з охорони та захисту лісу Зарічненського лісгоспу Руслан Христюк купив однорічного оленя на Волині й привіз його в Зарічненський лісгосп.

"Любить яблука, банани, грушки, буряки. Вже йому й пиво наливали. Такий хлопець, що любить все", - розповів пан Руслан.

Зі слів інженера, три роки тому, взимку, у вольєр до оленів пробрався вовк і вбив одну з олениць. Після цього випадку Руслан випустив усіх тварин до лісу. Борис зник, але менш ніж за рік повернувся до власника. Відтоді олень часто навідується до людей. А ще зірка соцмереж і візитівка краю олень Борис із Зарічного став героєм сюжету у телемарафоні "Єдині новини".

Звичайно, тварина трішки робить шкоди – полюбляє смакувати тюльпанами і ходить по магазинах, видурюючі їжу, але селяни кажуть, щоб з села Бориса не виселяли, бо через нього в місцину потягнулись туристи. Голова Зарічненської селищної тергромади Богдан Квачук навіть взяв оленя під свою опіку.

Ну а поки Борис продовжує підкорювати серця користувачів соцмереж. Креативні українці навіть створюють жартівливі відео за участі оленя. Такий контент набирає тисячі переглядів та підіймає настрій українцям у складні часи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Такий хлопець, що любить все!" Олень Борька підкорив всю Україну! Це треба бачити!

Нагадаємо, у Чернігові кішка після смерті хазяйки провела у порожній квартирі 19 днів – історія порятунку тварини.

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