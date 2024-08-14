Чому жіночий одяг дорожчий, ніж чоловічий: експерти розкрили секрет "рожевого податку"

У соцмережах розгорівся скандал навколо олімпійських худі. Львів'янка Наталія Голяк розповіла історію, що її подруга намагалася купити спортивний одяг. Але побачила: жіноча кофта - значно дорожча, ніж аналогічна чоловіча. Маркетологи кажуть: це умовно зветься "рожевим податком", який на товари та послуги встановлюють самі виробники і продавці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Жіноче худі дорожче, ніж чоловіче

Львів'янка Наталія Голяк розповідає, що її роздратувала історія, що днями сталася із подругою. Вона в одному зі спортивних магазинів обирала олімпійське худі. І виявилося: жіноче коштує на порядок дорожче, ніж чоловіче. Хоча на вигляд та дотик - однакові.

Наталія Голяк

"І вона його міряла. По розміру він їй був - і чоловічий, і жіночий абсолютно однаковий. Різниця в тому, що жіночий їй був по росту добрий. А чоловічий вона не змогла купити, бо були задовгі рукави і незвичний довгий худі було", - каже Наталія Голяк.

Жіночий худі

На сайті магазину на чоловічий светр нині діє ще більша знижка. І він напротивагу жіночому - уже доступніший аж на понад 2 тисячі гривень. Наталія виклала в соцмережах гнівний пост. Обурливих коментарів під ним назбиралося чимало.

Чоловічий худі, який є дешевшим на 2 тис. грн

Що відомо про "рожевий податок"

Наталія каже: так працює неофіційний "рожевий податок". І він стосується не лише одягу, але майже усіх - товарів та послуг для жінок та дівчаток - різного віку.

Уперше про явище заговорили у США - ще в 90-х. А в 2014-ому навіть президент Барак Обама здивовано заявив: хімчистка блузки дружини Мішель коштує дорожче, ніж догляд за його одягом. У департаменті у справі споживачів Нью-Йорка провели дослідження і з'ясували: товари для жінок всередньому дорожчі на 7 відсотків. Засоби особистої гігієни, зокрема - аж на 13, для волосся - майже вполовину.

Одяг

Маркетолог пояснив, чому існує така різниця у ціні

Столичний маркетолог Андрій Шараєвський пояснює: насправді тут немає ніякого сексизму. Лише - бізнес.

"Конкуренція на жіночому ринку на товари набагато вища, ніж на чоловічому. І часто виробникам можна залишити чоловічий товар довше - не замінюючи його, дивлячись на усі тренди, а жіночі треба частіше замінювати для того, щоб виграти конкурентну боротьбу. І відповідно реклама на жіночі товари дорожча, тому товар стає дорожчим", - каже маркетолог Андрій Шараєвський.

Андрій Шараєвський

Що кажуть стилісти про якість жіночого та чоловічого одягу

Аріанна Ковальова - показує свій гардероб. Вона працює стилісткою-консультанткою у жіночому магазині. Та попри це вже років зо три - половину речей бере у чоловічих відділах. Дівчина каже: її часто приваблює не лише ціна, а й фасони.

А ще переконана: речі для чоловіків, принаймні в магазинах імпортного мас-маркету, довговічніші.

І це насправді так, каже персональна стилістка та блогерка Олена Шевченко.

Олена у магазині перебирає речі і пояснює: виробники якість пошитого занижують свідомо. Бо інакше - як змусити нас купувати більше.

Але буває і так, що речі коштують приблизно однаково. Хоча у якості жіночі все одно програють. Це теж "рожевий податок", який дещо еволюціонував - щоб стати менш помітним .

"Ціна однакова, але якість зовсім різна", - каже Олена Шевченко.

Щоправда, чоловічий одяг ще потрібно вміти обирати, бо ж підійдуть вони не усім жінкам.

"У них широка талія і прямі штанини. Це повинна бути дівчинка з типом фігури прямокутник, перевернутий трикутник. коли талія не така виразна", - пояснює Олена Шевченко.

Як ціни на одяг пояснює дизайнерка

Українська дизайнерка Айна Гассе запевняє: на свої колекції "рожевих податків" не запроваджує. І якщо брати чоловічі класичні костюми віп-класу - вони можуть бути навіть дорожчі, ніж жіночі відсотків на 20.

Все залежить від забаганок клієнта.

"Якщо це тканина індивідуальний пошив, то тканина має бути шерстяна, із кашеміру, з різними добавками, це та тканина, яка повинна тримати форму і звичайно вона дорога. Сама технологія пошиття вона теж дорожча - тому що дуже багато прокладок, накладок, ручна робота", - пояснює дизайнерка.

До речі, як діє рожевий податок в Україні можна побачити не лише на прикладі одягу, а й на речі особистої гігієни. Цікаво, що у Нью-Йорку кілька років тому гендерно-цінову несправедливість офіційно заборонили. Наталія Голяк зі Львова сподівається: у нас це теж нарешті станеться. Зокрема, і після розголосу нею історії з олімпійськими худі.

Рожевий податок! Чому товари для жінок коштують дорожче, ніж аналогічні для чоловіків?

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