Розгромили столицю та побили депутатів і міністрів: в одній із країн спалахнули масові протести молоді

У Непалі через рішення про заборону соцмереж спалахнули масові протести.

Автор публікації
Яна Слєсарчук
Протест у Непалі / © Associated Press

У Непалі спалахнули масові заворушення через заборону соцмереж. У країні — 22 загиблих, дві сотні поранених. Також розгромлено столицю, побито депутатів і міністрів.

Протест лишень набирає обертів, попри те, що соцмережі розблокували. Молодь обурена системною корупцією і вимагає перезавантаження влади. Сотні іноземців застрягли в країні: аеропорт буде закрито ще принаймні кілька днів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Покоління Z у Непалі влаштувало масові протести після того, як в країні вирішили заборонити соцмережі.

Поліція не може вбивати людей, уряд мусить піти у відставку — кричать протестувальники після того, як за добу на вулицях загинуло щонайменше 22 людини, ще близько двох сотень зазнали поранень. Питання тут уже не в соцмережах, а в тому, що чиновники давно викликали в молоді відверту відразу.

З корупцією борються зокрема й підпалами осель урядовців та справжнім полюванням на них вулицями столиці Катманду і околиць. Соцмережі розблоковують — не допомагає.

Прем’єр, голова комуністичної партії Шарма Олі просить допомоги у військових. Військові радять складати повноваження. Він дійсно йде у відставку — не допомагає. Протестувальники вдираються до парламенту й підпалюють його. Аеропорт закрито, усі міжнародні рейси скасовано, скаржиться в соцмережі Катерина Філатова, донька міського голови Дніпра, яка саме там відпочивала, коли почався протест. У готелі українка більше не відчувала себе в безпеці, бо сусідній спалили, тож попросила притулку в місцевому монастирі.

Місцевими соцмережами ширяться інструкції з майстрування коктейлів із займистими сумішами, протестувальники вчать одне одного, як можна пошкодити літаки в аеропорту і шукати боєприпаси в поліцейських дільницях. Чиновники — ті, яких ще не встигли побити — намагаються евакуюватися подалі від столиці. Президента теж евакуювали — спершу місцевою пресою поширювалася інформація про його відставку, але потім офіс усе спростував. Комендантська година нікого не зупинила. Військове командування закликало не палити оселі й не бити більше чиновників, але поки не поспішає виводити солдатів на вулицю.

