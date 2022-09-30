Розікрав гроші на гауляйтерів: Буданов розповів про причетність Медведчука до війни проти України

Політик, якого підозрюють в державній зраді, був причетний до фінансування потенційних гауляйтерів та зрадників, проте ці кошти було розікрадено.

Про це голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в етері телемарафону на каналі "1+1"

"Як керівник спецслужби я володію певною інформацією (щодо того де перебуває і чим займається Віктор Медведчук - ред.), але вона агентурна і перевірити станом на зараз досить важко, бо минув короткий проміжок часу. Медведчук мав певний вплив під час підготовки до активної фази, що почалась 24 лютого. До підготовки авжеж мав. В тому числі через нього проходили кошти, які мали оплачувати людей, що були б гауляйтерами. Через нього були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху спротиву всередині України. Як показала практика, ці кошти просто розкрадено", - сказав Буданов.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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