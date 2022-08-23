"Розірве" Росію на окремі частини: Жданов - про ймовірний прихід до влади в РФ радикалів чи націоналістів

Це своєю чергою спричинить, на думку Жданова, розпад Російської Федерації на окремі республіки.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Таке можливо. Якщо буде тенденція приходу радикалів чи націоналістів до влади, це спричинить розпад РФ. Чому? Кожен регіон буде приводити до влади своїх радикалів, націоналістів. Це просто розірве. Це внутрішнє протиріччя, яке розвірве Росію", - зазначив Жданов.

Окрім цього, військовий експерт додав, що "злий жарт з Росією" можуть зіграти національні батальйони, які вона приховано відправляє на війну до України

"Раніше я робив припущення, оці національні батальйони, які вони формують в різних суб'єктах федерації (там і різна кількість в суб'єктах), можуть зіграти з Росією злий жарт. Чому? Вони формуються місцевими радами за рахунок місцевих бюджетів. Як тільки вони будуть озброєні і якщо в цей самий момент в РФ буде розхитуватися політична ситуація, то чому б місцевим радам не відправляти нацбатальйони на війну в України. Чому б їх не використати для захисту національних інтересів того суб'єкту федерації, який у них сьогодні існує. І це цілком можливий варіант. На цій хвилі патріотизму і національної ідентичності сформувати і захистити свої принципи. І ось це призведе до розриву РФ, бо "бурят чеченцю не брат і не друг". Ми це уже побачили і на лінії фронту в Україні, і на внутрішніх протиріччях в РФ. Радикалізація РФ не передбачає, на мою думку, збереження Росії в тих кордонах, в яких вона існує на сьогодні", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, у Росії вже відбувся пік радикалізації, а тому Путіну, щоб консолідувати суспільство знадобиться почати ядерну війну.

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