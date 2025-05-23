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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Розкіш на продаж: родина скандального Гладковського-Свинарчука поспіхом збуває елітну нерухомість

Родина Свинарчуків-Гладковських екстрено продає елітну нерухомість в Україні.

Автор публікації
Дмитро Святненко
Розкіш на продаж: родина скандального Гладковського-Свинарчука поспіхом збуває елітну нерухомість

Будинок, в якому у Гладковського є квартира / © ТСН

На сайтах із продажу нерухомості з’явилися будинок і квартири, які належать родині Олега Свинарчука-Гладковського, що став фігурантом гучних корупційних скандалів за попередньої влади. Напередодні в НАБУ повідомили, що голову родини затримали в Іспанії і нібито розпочато процедуру його екстрадиції. Тож і нерухомість виставлена за значно заниженими цінами.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Який вигляд має маєток родини Свинарчуків-Гладковських

Чотири мільйони доларів за будинок на острові під Києвом — родина Олега Свинарчука-Гладковського виставила на продаж один із двох маєтків домоволодіння.

Площа — майже тисяча квадратів. Локація — Конча-Заспа, на острові посеред Кривого озера. За документами маєток належить Ігорю Гладковському — старшому синові колишнього чиновника.

Майно на продаж можна роздивитися на світлинах з оголошення на сайті з продажу нерухомості. Дендропарк із ландшафтним дизайном і власним пірсом. Всередині — величезна вітальня з їдальнею, роялем, каміном і виходом на терасу. А ще власний кінотеатр. Чайна кімната та зимовий сад. СПА, басейн і сауна. І це лише перший поверх. На другому розташовані спальні, вбиральні та бібліотека.

Маєток Гладковського / © ТСН

Маєток Гладковського / © ТСН

Мармур, онікс, золото, цінні породи дерева та каменя. В оголошенні зазначено — будинок зведений із преміальних матеріалів, привезених з різних куточків світу, а роботи виконані «бездоганно топовими майстрами».

Хто такий Олег Свинарчук-Гладковський

Олег Гладковський — бізнес-партнер п’ятого президента України. До 2014 року мав прізвище Свинарчук і керував компанією «Богдан». Після перемоги на виборах Петра Порошенка прізвище змінює на Гладковський і стає першим заступником секретаря РНБО.

Напередодні президентських виборів 2019 року журналісти видання «Біґус-інфо» оприлюднили розслідування про корупцію в «Укроборонпромі». Вони стверджували, що старший син Олега Гладковського Ігор організував злочинну схему: разом з іншими співробітниками концерну контрабандою завозили з Росії висотоміри для літаків і продавали їх за завищеною ціною. А допомагав їм у цьому батько Ігоря — Олег Гладковський. Матеріал спричинив масові протести по всій Україні.

Зокрема, шість років тому активісти ходили й під цей будинок. Пікетували його та залишили на стінах паркану написи «Свинарчука за ґрати».

Тоді ж НАБУ відкрило кримінальне провадження за цими епізодами. Його розслідують і досі. Згодом Гладковському-старшому оголосили підозру вже по іншій справі: детективи бюро виявили, що він організував закупівлю вантажівок для ЗСУ за завищеними цінами. Збитки державі від оборудки оцінені в 17 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт по цій справі до суду передали 2023 року, а 2024-го Гладковський утік за кордон. Минулого тижня його затримали в Іспанії, але за кілька годин відпустили.

Маєток Гладковського / © ТСН

Маєток Гладковського / © ТСН

Що ще продає родина Свинарчуків-Гладковських

Продаж майна Гладковських в Україні збігся з початком процесуальних дій в Іспанії. Окрім будинку на острові, в оголошенні можна знайти і квартиру на столичному бульварі Лесі України.

Це триповерховий пентхауз площею чотириста двадцять метрів. Розкішний ремонт, сауни, джакузі та навіть чотири каміни, один з яких на дровах. А ще італійські меблі і два паркомісця під землею.

Вартість — сімсот п’ятдесят тисяч доларів. Виходить менше двох тисяч доларів за квадратний метр, що для такого рівня житла столичної нерухомості геть недорого. Отже, потенційних покупців чимало, каже консьєржка.

Наступна квартира — теж пентхауз на Рибальському півострові. Це елітний квартал, щойно побудований на території колишнього заводу «Ленінська кузня».

Загальна площа — 144 квадратні метри. Кухня — 28. Два поверхи. Дизайнерський ремонт, за стилем схожий на попередню квартиру. І власний вихід на дах, який називають терасою.

З особливостей, які зазначає в оголошенні ріелтор, окрім ремонту, дуже дороге освітлення і паркет з підігрівом. Разом із квартирою Гладковські віддають і паркомісце на 60 квадратів.

Що ще залишається у власності родини

Зараз згідно з реєстрами нерухомого майна в Україні родина продає не все. Є ще квартира з паркомісцем, яка належить Ігорю, в будинку на Кловському узвозі, який дуже критикувало ЮНЕСКО, адже будівля псувала панорамний вигляд історичного центру.

Старшому сину Гладковського належить і будинок у селі Гора, розташований у закритому котеджному містечку, і схоже, він недобудова. Це типовий проєкт.

Крім того, за даними видання «Радіо свобода», родина Гладковських має й нерухомість в Іспанії, зокрема шале в місті Загалета. І не одне — 2024 року молодший син Михайло почав будувати там віллу поряд з родинним маєтком.

Чому на нерухомість Гладковських-Свинарчуків не накладено арешт? На запит ТСН у НАБУ відповіли — на час, доки триває судовий процес, цю інформацію не розголошують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ ЗА 23 ТРАВНЯ - П'ЯТНИЦЯ

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