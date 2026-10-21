Розкішне весілля під час війни та дорогі авто: як живе митник-"військовий" з Волині

Весілля

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В одному із найдорожчих ресторанів-готелів Волині «Cherot» своє весілля відсвяткував волинський митник Юрій Терещук та його наречена Оксана Коротка, яка виклала у соцмережах кілька святкових світлин. Задля весілля заклад повністю закрили — про це йдеться у матеріалі проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Елітне весілля митника з причепом у декларації! Офіційно «жебрак» — а гуляє на мільйони! ХАПУГА.UA

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Що в декларації митника

Остання майнова декларація Юрія Терещука свідчить про те, що він працює заступником начальника Буковинської митниці

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Із доходів за минулий рік у нього лише 841 гривня. І жодних заощаджень. Навіть автівки за довгі роки державної служби не нажив, лише причіп, розповідає «Хапуга.ua».

В той час як декларація пана Терещука свідчить про скромніть, аналіз його реального способу життя засвідчує протилежне, зазначають журналісти проєкту «Хапуга.ua». За їхніми даними, митник нібито їздить на люксових авто та носить брендовий одяг за десятки тисяч гривень.

Скриншот

Що відомо про кар’єру Юрія Терещука

У 2015 Терещука було призначено на посаду заступника начальника Волинської митниці, звідки його звільнили вже у 2016 році.

«За результатами службового розслідування, акт службового розслідування від 19.05.2016, установлено, що заступником начальника Волинської митниці ДФС Терещуком Ю.В. неналежно організовано роботу Управління боротьби з митними правопорушеннями Волинської митниці ДФС, що призвело до незаконного переміщення 02.03.2016 через митний пост „Волинь-Центральний“ Волинської митниці ДФС товару „бурштин“ з приховуванням від митного контролю», — йдеться у матеріалі.

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Сонячний камінь на 6 мільйонів доларів виявили поляки, а от волинські митники із прикордонниками, за даними проєкту, чомусь його не помітили. Після цього скандалу та звільнення Терещук у тому ж таки 2016 поновився на посаді.

Публікації у медіа

ЗМІ повідомляли, що ним зацікавились правоохоронці нібито через автомобілі.

«Після обшуків Терещука не звільнили. А відправили із Волині у Чернівці, де він отримав посаду заступника начальника Буковинської митниці», — йдеться у матеріалі.

На Буковині Юрія Терещука, за даними «Хапуги», у квітні 2021 відсторонили від посади.

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Наразі пан Терещук і досі числиться заступником начальника Буковинської митниці.

Скільки коштувало весілля

Щодо весілля, то «Хапузі» вдається ідентифікувати співаків на святі. Це — колектив «Бенд Іт Львів». Цей гурт просить за виступ на весіллі три з половиною тисячі доларів.

Журналісти проєкту підрахували, скільки коштів приблизно було витрачено на це весілля:

Взяти комплекс «Cherot» під весілля восени коштує майже 900 тисяч гривень.

Додатково з кожного гостя візьмуть ще мінімум 7 тисяч гривень за наїдки. Якщо гостей було 50, то вже виходить ще 350 тисяч за їжу.

Музика — це ще 3,5 тисячі доларів. А це — 157 000 гривень.

І того, за найбільш скромними підрахунками це весілля могло обійтись у 1 мільйон 400 тисяч гривень.

Що каже митник про весілля

Щоб дізнатися хто саме заплатив за цей бенкет, «Хапуга» їде до будинку митника. Це, за словами журнілістів проєкту, — розкішне помешкання поблизу Луцька, яка належить його колишній дружині.

На яких підставах Юрій Терещук досі живе у цьому будинку — його колишня відповідати не хоче, ззначається у розслідуванні.

Не хоче відповідати на запитання і сам Юрій Терещук, який так і не відповів «Хапузі»: ані на дзвінки, ані на смс, і не відчинив двері.

Натомість «Хапузі» пощастило поспілкуватися з його новоспеченою дружиною. Але діалог не склався

Все-таки, хто за весілля заплатив, ви чи ваш чоловік?

Дайте мені спокій, відчепіться від мене, — відповідає вона.

Після цієї бесіди журналістам «Хапуги» зателефонувала жінка, яка представилась адвокатом Юрія Терещука. Вона повідомила, що він, мовляв, і не митник вже зовсім, а військовослужбовець

«Він є військовослужбовець. Чи є у вас правові підстави? Чи є у вас дозвіл від Терещука Юрія?», — передає слова адвокатки Тетяни Маркеєвої «Хапуга.ua».

Як йдеться у матеріалі, у січні минулого року ТЦК дійсно зупиняли Юрія Терещука. Є відповідне відео. Але за даними ЗМІ, після цього він нібито утік.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Елітне весілля митника з причепом у декларації! Офіційно «жебрак» — а гуляє на мільйони! ХАПУГА.UA

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